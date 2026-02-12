В России разрабатывают тест-системы для ранней диагностики диабета

Разработка тест-систем для ранней диагностики диабета первого типа идет в России. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на мероприятии в честь 85-летия главы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академика РАН Ивана Дедова.

"Наши ученые сегодня разрабатывают, в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики диабета первого типа. Надеемся, что в ближайшие годы они уже появятся в нашем арсенале практического применения", - сказал Мурашко