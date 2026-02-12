Выявлены нестандартные симптомы анорексии

Российские исследователи обнаружили у пациентов с анорексией нестандартные симптомы, не связанные с питанием и изменением веса. Учет таких признаков, как тревожность и нарушения сна, поможет уточнить диагностику и повысить эффективность лечения, сообщили ТАСС в журнале Consortium Psychiatricum, опубликовавшем результаты работы.

Исследователи Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева больше года наблюдали за состоянием 115 пациентов с диагнозом "нервная анорексия" и фиксировали симптомы с помощью специально созданного чек-листа. На основе накопленных данных, прошедших математическую обработку, были сформированы четыре группы признаков (фенотипа) нервной анорексии, две из которых не связаны с питанием или изменением веса.

"Самый важный вывод исследования заключается в том, что типичные симптомы расстройства пищевого поведения (РПП) были центральными только для 59% пациентов. Это открытие бросает вызов фундаментальной диагностической парадигме ввиду выдвигаемого предположения о том, что почти для половины пациентов характерны другие - аффективные или соматические - симптомы", - сообщили ТАСС в журнале.

Четыре группы с разными симптомами

Из четырех групп пациентов, сформированных в соответствии с выделенными фенотипами, классические признаки нервной анорексии проявляла только первая (35,7%). К ним относились страх набора веса, искаженное восприятие своего тела, убежденность, что окружающие критически оценивают внешность пациента.

У второй группы (33,6%) на первый план выходили тревога, тоска, ангедония (потеря способности испытывать удовольствие) и тяжелые нарушения сна. При этом симптомы расстройства пищевого поведения почти не встречались. Третий тип пациентов (23,5%) сочетал в себе симптомы РПП и когнитивных нарушений, таких как нарушения памяти и концентрации внимания.

"Пациентам четвертого, самого редкого кластера (7%) были свойственны ипохондрические переживания и апатия, а классические симптомы анорексии у этих пациентов практически отсутствовали", - пояснили в издании.

Индивидуальный подход к лечению

По словам руководителя исследования, главного научного сотрудника научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева Ольги Карпенко, исследование показало, что диагноз "нервная анорексия" объединяет "принципиально разных с точки зрения ведущих психопатологических симптомов пациентов".

"Возможно, снижение веса при анорексии выступает лишь формальным признаком, за которым стоят клинические состояния, пока ошибочно объединяемые под общим диагнозом", - отметила Карпенко, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

В дальнейшем полученный результат позволит усовершенствовать диагностику для различения этих групп, что напрямую повлияет на эффективность лечения, считают авторы.