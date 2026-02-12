Выявлены нестандартные симптомы анорексии
Российские исследователи обнаружили у пациентов с анорексией нестандартные симптомы, не связанные с питанием и изменением веса. Учет таких признаков, как тревожность и нарушения сна, поможет уточнить диагностику и повысить эффективность лечения, сообщили ТАСС в журнале Consortium Psychiatricum, опубликовавшем результаты работы.
Исследователи Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева больше года наблюдали за состоянием 115 пациентов с диагнозом "нервная анорексия" и фиксировали симптомы с помощью специально созданного чек-листа. На основе накопленных данных, прошедших математическую обработку, были сформированы четыре группы признаков (фенотипа) нервной анорексии, две из которых не связаны с питанием или изменением веса.
"Самый важный вывод исследования заключается в том, что типичные симптомы расстройства пищевого поведения (РПП) были центральными только для 59% пациентов. Это открытие бросает вызов фундаментальной диагностической парадигме ввиду выдвигаемого предположения о том, что почти для половины пациентов характерны другие - аффективные или соматические - симптомы", - сообщили ТАСС в журнале.
Четыре группы с разными симптомами
Из четырех групп пациентов, сформированных в соответствии с выделенными фенотипами, классические признаки нервной анорексии проявляла только первая (35,7%). К ним относились страх набора веса, искаженное восприятие своего тела, убежденность, что окружающие критически оценивают внешность пациента.
У второй группы (33,6%) на первый план выходили тревога, тоска, ангедония (потеря способности испытывать удовольствие) и тяжелые нарушения сна. При этом симптомы расстройства пищевого поведения почти не встречались. Третий тип пациентов (23,5%) сочетал в себе симптомы РПП и когнитивных нарушений, таких как нарушения памяти и концентрации внимания.
"Пациентам четвертого, самого редкого кластера (7%) были свойственны ипохондрические переживания и апатия, а классические симптомы анорексии у этих пациентов практически отсутствовали", - пояснили в издании.
Индивидуальный подход к лечению
По словам руководителя исследования, главного научного сотрудника научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева Ольги Карпенко, исследование показало, что диагноз "нервная анорексия" объединяет "принципиально разных с точки зрения ведущих психопатологических симптомов пациентов".
"Возможно, снижение веса при анорексии выступает лишь формальным признаком, за которым стоят клинические состояния, пока ошибочно объединяемые под общим диагнозом", - отметила Карпенко, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
В дальнейшем полученный результат позволит усовершенствовать диагностику для различения этих групп, что напрямую повлияет на эффективность лечения, считают авторы.
"Одобренных препаратов для лечения нервной анорексии до сих пор не существует. Определение клинических типов нервной анорексии, проведенное авторами, может стать основой для персонализированного выбора терапевтической стратегии", - уточнили в Consortium Psychiatricum.