Ученые назвали три типа тренировок для снижения тревожности у молодых

Австралийские ученые выяснили, что аэробные нагрузки — бег, плавание и танцы — наиболее эффективно снижают симптомы тревожности и депрессии. По данным исследователей, регулярные тренировки по эффективности сопоставимы, а в некоторых случаях даже превосходят медикаментозную терапию и психотерапию. Результаты крупного анализа опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Авторы проанализировали десятки метаанализов, охватывающих сотни клинических испытаний и десятки тысяч человек — от подростков до пожилых. В обзор включили рандомизированные исследования, где физическую активность сравнивали с отсутствием вмешательства, плацебо или альтернативными занятиями. Оценивались аэробные и силовые тренировки, йога и их комбинации.

Результаты показали, что физическая активность оказывает умеренный положительный эффект при депрессии и небольшой или умеренный — при тревожности. Наиболее выраженное улучшение наблюдалось у молодых людей 18-30 лет и у женщин после родов.

При депрессии лучшие результаты демонстрировали групповые занятия и тренировки под наблюдением инструктора. Для снижения тревожности наиболее полезными оказались короткие программы продолжительностью до восьми недель умеренной интенсивности.

«Эффективность физических упражнений оказалась сопоставимой с таковой у фармакологического лечения и психотерапии. Это может быть обусловлено стимуляцией нейробиологических механизмов, в том числе тех, что способствуют выработке нейротрофинов в мозге. Нейротрофины — это общее название секретируемых белков, которые поддерживают жизнеспособность нейронов, стимулируют их развитие и активность», — заключили ученые.

Ранее ученые подтвердили, что танцы замедляют развитие когнитивной дисфункции при болезни Паркинсона.