Названа наиболее вероятная причина развития рака кишечника у молодых людей

Хронические воспалительные заболевания кишечника могут быть одной из главных причин развития колоректального рака у молодых людей. Об этом сообщила диетолог, специалист по питанию из Королевского колледжа Лондона Сара Берри в разговоре с изданием Daily Mail.

Берри рассказала, что в ходе масштабного исследования, которое она возглавляет, удалось раскрыть связь между заболеваниями кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит, и колоректальным раком. По ее словам, хроническое воспаление в кишечнике повышает риск развития рака в молодом возрасте в шесть раз.

Еще одной возможной причиной эксперт назвала частое употребление ультраобработанных продуктов. Она не исключает, что развитие онкологического заболевания провоцируют не сами продукты питания, а некоторые добавки, которые входят в их состав.

Ранее онколог Басир Бамматов назвал бактерию Helicobacter pylori главным виновником рака желудка. Он пояснил, что эта же бактерия может приводить к формированию атрофического гастрита, кишечной метаплазии и другим предраковым изменениям.