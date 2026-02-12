Разработана экспресс-диагностика рака по слюне пациента

Омские ученые разработали метод ранней диагностики самых распространенных типов рака через анализ слюны.

© Российская Газета

Над созданием малоинвазивного диагностического инструмента биохимики работают на протяжении нескольких лет.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией биохимии ОмГПУ Людмила Бельская изучала природу зубных и слюнных камней и выяснила, что их образование зависит не только от гигиены, но и от индивидуального состава слюны пациента.

Это открытие и стало началом масштабного исследования. Ученые выявили значительные различия в составе слюны у пациентов с сахарным диабетом в сравнении со здоровыми людьми, а затем изучили образцы слюны онкобольных пациентов.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что по слюне можно не только диагностировать рак, но и прогнозировать развитие болезни, что может повлиять на выбор тактики лечения.

Новая методика уже была испытана на тысячах онкопациентов и показала хороший результат. Исследователи выявили большое количество корреляций между составом слюны и теми или иными патологическими процессами, протекающими в организме.

"Ученые собрали огромную коллекцию образцов слюны. Уже разработаны методика экстракции липидов слюны с последующим анализом методом инфракрасной спектроскопии, методика анализа 18 свободных аминокислот в слюне методом капиллярного электрофореза и ряд других", - рассказали в пресс-службе ОмГПУ.

В перспективе биохимики планируют проверить универсальность метода для диагностики различных патологий.

"Мы активно работаем только с двумя видами рака - рак молочной железы и рак легкого, - поясняет Людмила Бельская. - И еще с десяток видов пока ждут своего часа в морозильной камере. Наша коллекция насчитывает 17,5 тысячи образцов слюны, аналогов нет не только в России, но и в мире".

Отмечается, что перспективный проект получил грантовую поддержку от Российского научного фонда.