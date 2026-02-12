Разработана экспресс-диагностика рака по слюне пациента

В Омске разработали экспресс-диагностику рака по слюне пациента
Омские ученые разработали метод ранней диагностики самых распространенных типов рака через анализ слюны.
Над созданием малоинвазивного диагностического инструмента биохимики работают на протяжении нескольких лет.
Заведующий научно-исследовательской лабораторией биохимии ОмГПУ Людмила Бельская изучала природу зубных и слюнных камней и выяснила, что их образование зависит не только от гигиены, но и от индивидуального состава слюны пациента.
Это открытие и стало началом масштабного исследования. Ученые выявили значительные различия в составе слюны у пациентов с сахарным диабетом в сравнении со здоровыми людьми, а затем изучили образцы слюны онкобольных пациентов.
Лабораторные эксперименты подтвердили, что по слюне можно не только диагностировать рак, но и прогнозировать развитие болезни, что может повлиять на выбор тактики лечения.
Новая методика уже была испытана на тысячах онкопациентов и показала хороший результат. Исследователи выявили большое количество корреляций между составом слюны и теми или иными патологическими процессами, протекающими в организме.
"Ученые собрали огромную коллекцию образцов слюны. Уже разработаны методика экстракции липидов слюны с последующим анализом методом инфракрасной спектроскопии, методика анализа 18 свободных аминокислот в слюне методом капиллярного электрофореза и ряд других", - рассказали в пресс-службе ОмГПУ.
В перспективе биохимики планируют проверить универсальность метода для диагностики различных патологий.
"Мы активно работаем только с двумя видами рака - рак молочной железы и рак легкого, - поясняет Людмила Бельская. - И еще с десяток видов пока ждут своего часа в морозильной камере. Наша коллекция насчитывает 17,5 тысячи образцов слюны, аналогов нет не только в России, но и в мире".
Отмечается, что перспективный проект получил грантовую поддержку от Российского научного фонда.