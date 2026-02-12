Ученые нашли способ снизить риск инсульта при остеохондрозе

НовГУ: остеопатия снижает риски инсульта при синдроме позвоночной артерии
Ученые Новгородского государственного университета установили, что остеопатия (метод мануального лечения) может снижать риски развития инсульта при синдроме позвоночной артерии, при котором сдавливаются или раздражаются позвоночные артерии, проходящие в шейном отделе позвоночного столба. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.
Синдром позвоночной артерии (СПА) опасен вероятностью острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме рисков развития инсульта, СПА вызывает вертебробазилярную недостаточность — нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока, что проявляется головными болями, снижением остроты зрения, шумом в ушах и другими симптомами.
«Вертебробазилярная недостаточность — одна из наиболее распространенных причин нарушения мозгового кровообращения: на нее приходится от 25 до 30% случаев. Наиболее типичные причины формирования СПА — дегенеративно-дистрофические изменения шейных позвонков. Воздействие медикаментов в ряде таких случаев имеет ограниченное влияние и кратковременный эффект. А значит, особую роль в лечебно-восстановительных мероприятиях играют немедикаментозные технологии — в частности, остеопатия», — заметила один из авторов работы, ассистент кафедры восстановительной медицины и остеопатии НовГУ Анастасия Алексеева.
В исследовании приняли участие 100 женщин с диагнозом СПА, который развился на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Они были разделены на две группы, участницы одной из которых в дополнение к стандартной терапии прошли курс остеопатического восстановительного лечения. В результате у женщин, получавших остеопатическое лечение, положительная динамика была более выраженной. Это касалось как физических, так и психологических параметров качества жизни.
«Среди пациенток контрольной группы, которые получали только стандартную терапию, увеличение показателей качества жизни в большинстве случаев носило незначительный характер и не превышало 10 баллов. При этом в основной группе эти изменения были значительно выше — порядка 30 баллов по каждому пункту», — заметила Алексеева.