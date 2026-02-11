Раскрыта важная роль белок в распространении вируса оспы обезьян

Ученые обнаружили в ходе наблюдений за мартышками-мангобеями в Кот-д'Ивуаре, что важную роль в распространении вируса оспы обезьян (MPXV) в популяциях данных приматов играют африканские полосатые белки, которых периодически поедают эти мартышки. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Nature.

"Проведенный нами анализ указывает на то, что вирус MPXV может передаваться между разными видами приматов и грызунов и говорит о том, что африканские полосатые белки могут выступать резервуаром этой инфекции. И мангобеи, и белки являются популярной добычей среди охотников на территории Западной и Центральной Африки, что делает этих животных потенциальными каналами для проникновения вируса оспы обезьян в человеческие популяции", - пишут исследователи.

Данное открытие совершила группа биологов под руководством профессора Центра Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний (Германия) Фабиана Леендертца при наблюдениях за популяциями обезьян, обитающими на территории национального парка Таи в Кот-д'Ивуаре. В январе 2023 года ученые заметили, что на поверхности кожи у некоторых детенышей дымчатых мангобеев, распространенных на западе Африки мартышек, присутствовали характерные пятна, похожие на оспу.

В последующие несколько недель инфекция быстро распространилась по популяции, в результате чего видимые симптомы оспы появились у примерно трети мангобеев, живших в одной группе с зараженными детенышами. Это побудило ученых всесторонне изучить больных обезьян, среду их обитания и возможные контакты с другими приматами и прочими животными. В ходе этих поисков ученые натолкнулись на тело полосатой белки (Funisciurus pyrropus), в останках которой биологи обнаружили следы вируса MPXV.

Когда исследователи расшифровали структуру его генома, он почти на 100% совпал с устройством ДНК тех штаммов вируса, которые были выделены из тканей заболевших и погибших дымчатых мангобеев. Это совпадение побудило биологов изучить архивы видеороликов, собранных в ходе наблюдений за популяциями этих мартышек на территории национального парка. Проведенный учеными анализ показал, что местные мангобеи периодически ловят и поедают полосатых белок.

Также ученые обнаружили генетические свидетельства того, что данная популяция мартышек как минимум дважды употребляла белок в пищу незадолго до начала эпидемии MPXV. Это говорит о том, что африканские полосатые белки могут быть одним из главных природных резервуаров вирусной оспы обезьян, что делает их опасными не только для приматов, но и для западноафриканских охотников, часто употребляющих этих грызунов в пищу и продающих их мясо на рынках, подытожили ученые.

О вирусной оспе обезьян

Вирус оспы обезьян привлек широкое внимание в апреле и мае 2022 года, когда произошла вспышка его распространения в ряде стран Западной Европы, а также в США, Канаде и в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. По статистике ВОЗ, за 2022-2023 годы в общей сложности MPXV заразились около 93 тыс. человек, от данной инфекции погибли 208 пациентов. В середине августа ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации, связанный с распространением новой формы этого вируса в ДРК и других странах Африки.