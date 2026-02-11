В РФ создали удобную и менее болезненную систему протезирования бедра

Московский изобретатель, руководитель направления "Остеоинтеграция" исследовательского центра "Моторика", резидента фонда Сколково (группа ВЭБ РФ) Андрей Синегуб стал лауреатом премии правительства Москвы за разработку системы протезирования бедра, более совершенной и менее болезненной по сравнению со стандартными протезами, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Система Синегуба призвана помочь в том числе и тем пациентам с тяжелыми травмами, которым трудно пользоваться обычным протезом ноги.

© РИА Новости

"Разработана инновационная отечественная остеоинтегративная система экзопротезирования бедра - альтернатива для 25% пациентов, неспособных использовать стандартные протезы с культеприемными гильзами. Технология <...> значительно повышает качество жизни (на 78%), мобильность и комфорт, снижает осложнения", - отметили в пресс-службе.

Такая система особенно важна для раненых и больных, получивших особо тяжелые повреждения и испытывающих затруднения прт использовании обычного протеза. Как рассказал ТАСС сам лауреат, таких больных достаточно много - около четверти гражданских лиц после ампутации и около половины - военные.

"Военная травма более сложная, когда в полевых условиях ампутация выполняется", - пояснил Синегуб.

В настоящее время помощь уже оказана первым пациентам, которые отозвались положительно, в частности, оценили возможность быстро снимать и надевать протез - за несколько секунд.

В ближней перспективе планируется клиническая апробация разработки в ведущих медицинских учреждениях столицы, организация серийного производства новых протезов, внедрения их в клиническую практику и включение в систему государственного обеспечения.

О премии и лауреатах

Лауреатами премии правительства Москвы, как следует из материалов мэрии, стали 77 ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.

В 2025 году по предложению мэра размер одной премии был увеличен с 2 млн до 4 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Неизменным осталось количество наград - 50, количество номинаций - 22, в том числе 11 номинаций в области исследований и столько же - в области разработок.

Премию молодым ученым в среду вручил мэр Москвы Сергей Собянин.