Назван самый простой способ снизить тревожность без лекарств

Аэробные нагрузки — бег, плавание или танцы — помогут наиболее действенно уменьшить симптомы депрессии и тревожности. К такому выводу пришли авторы крупного обзора исследований, опубликованного в British Journal of Sports Medicine (BJSM). По их данным, регулярные тренировки по эффективности сопоставимы, а иногда и превосходят медикаментозную терапию и психотерапию.

Ученые проанализировали десятки метаанализов, охватывающих сотни клинических испытаний и десятки тысяч участников в возрасте от подростков до пожилых людей. В обзор включили рандомизированные исследования, где упражнения сравнивались с отсутствием вмешательства, плацебо или альтернативной активностью. Оценивались разные форматы: аэробные нагрузки, силовые тренировки, йога и другие практики, а также их сочетания.

Результаты показали, что физическая активность оказывает умеренный положительный эффект при депрессии и небольшой или умеренный — при тревоге. Особенно выраженный эффект отмечался у молодых людей 18-30 лет и у женщин после родов. При этом для борьбы с депрессией наилучшие результаты давали групповые и занятия под наблюдением тренера. Для снижения тревожности, по данным анализа, лучше подходили более короткие программы продолжительностью до восьми недель и умеренной интенсивности.

Авторы подчеркивают, что упражнения — доступный и экономически выгодный способ поддержки психического здоровья, который дополнительно улучшает физическое состояние.