Найден способ обратить вспять старение мозга

Ученые из Национального университета Сингапура идентифицировали белок, способный обратить вспять старение мозга. Известно, что в зрелом возрасте нервные стволовые клетки (НСК), которые превращаются в полноценные нейроны, становятся менее активными. Этот процесс способствует снижению когнитивных функций.

Основной причиной снижения активности клеток с возрастом является износ теломер — защитных оболочек на концах ДНК. Авторы нового исследования провели анализ, чтобы установить, есть ли способ восстановить «уставшие НСК.

Лабораторные исследования и наблюдения за мышами помогли выявить белок DMTF1. Он связывается с ДНК, чтобы включать и выключать гены.

Команда обнаружила, что его в молодом и здоровом мозге содержится большее количество этого белка. DMTF1 стимулирует рост и деление нервных клеток, что позволяет восстановить естественное производство нейронов.

Когда ученые искусственно увеличили уровень DMTF1, теломеры перестали укорачиваться. Удалось установить, что белок активирует два «вспомогательных гена Arid2 и Ss18. Они стимулируют рост клеток и способствуют восстановлению биологического цикла, в ходе которого формируются новые нейроны.

Ученые заключили, что DMTF1 может способствовать размножению нервных стволовых клеток при неврологическом старении. Это позволит обратить вспять негативные последствия процесса старения. Возможно, в будущем белок станет основой для новых методов поддержания здоровья мозга в зрелом возрасте, сообщает Science Advances.

Ранее ученые нашли ген, способствующий возрастному снижению памяти. Исследования показали, что неблагоприятные процессы протекали быстрее у носителей гена APOE ε4, который, как считается, повышает риск болезни Альцгеймера,