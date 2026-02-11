Биологи провели испытания новой терапии от паралича

Биологи из США впервые использовали органоиды спинного мозга, миниатюрные подобия данной части нервной системы, для проверки работы созданной ими терапии от паралича на базе двух пептидоподобных молекул. Эти опыты подтвердили результаты прошлых испытаний на животных, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).

"Благодаря использованию органоидов нам удалось смоделировать два разных типа повреждений спинного мозга и проверить, будет ли наша терапия оказывать на них такое же влияние, как на аналогичные травмы в спинном мозге модельных животных. После введения терапии, "шрамы" из глиальной ткани почти полностью исчезли, а нервные окончания начали расти. Это дает надежду, что подход будет работать и для реальных пациентов", - заявил профессор NWU Сэмьюэл Стапп, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Стапп и ученые уже несколько лет работают над созданием регенеративной терапии от паралича, основанной на базе двух коротких аналогов пептидов. Один из них представляет собой копию ключевого участка белка ламинина, способствующего росту нервной ткани, а второй - один из сегментов сигнальной молекулы FGF2, ускоряющей рост клеток и выживание.

Уже проведенные исследователями опыты на животных показали, что интеграция этих аналогов пептидов в особые полимерные молекулы, образующие длинные нити в водной среде, ускоряет регенерацию поврежденных нервов, а также предотвращает формирование рубцов и шрамов из соединительной ткани. Эти структуры являются одной из главных причин развития паралича, так как они препятствуют восстановлению соединения между разными частями спинного мозга.

Высокая эффективность работы этой терапии была доказана в опытах на парализованных мышах, которым ученым удалось вернуть способность ходить всего через несколько недель после одной инъекции этих полимерных молекул. Данный успех подтолкнул биологов провести аналогичные опыты на созданных ими органоидах спинного мозга человека, которые включали в себя не только нейроны, но и два ключевых типа вспомогательных клеток - астроциты и микроглию.

Ученые вырастили несколько подобных структур, повредили их примерно таким же образом, как травмируется спинной мозг при операциях или во время ДТП, и ввели терапию в эти органоиды. Как и в случае с мышами, инъекция полимеров подавила воспаления и формирование рубцовой ткани, а также ускорила рост нервных окончаний, соединяющих поврежденные участки органоида. Это дает надежду на то, что схожим образом терапия подействует на человека, подытожили профессор Стапп и ученые.