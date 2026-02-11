ИИ научили по голосу оценивать риски болезни сердца

Команда выпускников Цифровой кафедры Сеченовского университета разработала прототип цифрового приложения на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое позволяет оценивать риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний по голосовым биомаркерам. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Мы создали прототип платформы, которая анализирует голосовые паттерны, чтобы выявлять предрасположенность к развитию кардиометаболических заболеваний - артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2-го типа и других. В перспективе эту технологию можно будет применять для предварительной оценки рисков при диспансеризации, дистанционного мониторинга состояния пациентов, а также для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения", - приводятся в сообщении слова автора проекта Дениса Кузнецова.

Уточняется, что для тестирования достаточно записать короткий аудиофайл с помощью смартфона. Совокупный объем базы превышает 4 тыс. уникальных аудиофайлов, чувствительность и специфичность для большинства моделей составляет более 81% и 90% соответственно.

По словам Кузнецова, в процессе речи задействованы дыхательная система, мышцы гортани и артикуляционного аппарата, а также механизмы нервной регуляции. При изменениях состояния организма, например, при воспалительных процессах, нарушениях обмена веществ или повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, параметры голоса могут изменяться.

"В отличие от зарубежных аналогов, которые пока находятся на этапе регистрации, наше решение адаптировано к особенностям русскоязычной речи, а также дополнено уникальными функциями, которые в дальнейшем могут быть полезны для эпидемиологических исследований", - отметил автор.

Научный руководитель проекта, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов, чьи слова приводит пресс-служба, считает, что разработка такой платформы является перспективным направлением на стыке медицины и цифровых технологий.