Ученые нашли способ смягчить эгоизм

Стимуляция двух областей мозга, синхронизирующая их совместную активность, усиливает склонность к альтруистическому поведению, выяснили ученые из Китая и Швейцарии.

В своих предыдущих работах они наблюдали корреляцию между альтруистическими решениями и гамма-синхронизацией фронтальной и париетальной коры. В новом исследовании, с результатами которого можно ознакомиться на страницах PLOS Biology, авторы экспериментально доказали причинно-следственную связь.

44 участникам опытов нужно было принять 540 решений в игре «Диктатор». Суть такова: игрок делит имеющиеся у него деньги с партнером и оставляет себе свою долю. В каждом раунде он может заработать как больше, так и меньше своего визави, причем суммы варьируются. Во время игры исследователи воздействовали на мозг участников транскраниальной стимуляцией переменным током, направленной на лобные и теменные доли. Стимуляция была настроена так, чтобы нейроны этих областей активировались согласованно, в повторяющемся ритме, подстраиваясь под гамма- или альфа-волны.

Экспериментаторы обнаружили, что стимуляция, усиливающая синхронизацию гамма-колебаний, побуждает испытуемых несколько чаще делать альтруистический выбор и предлагать партнеру больше денег — даже в ущерб себе. С помощью компьютерного моделирования исследователи показали, что стимуляция смещает бескорыстные предпочтения испытуемых, заставляя их больше считаться с партнером при оценке каждой денежной суммы.

«Новизна здесь — в доказательстве причинно-следственной связи: когда мы изменяли коммуникацию в конкретной нейросети с помощью адресной неинвазивной стимуляции, решения людей о распределении ресурсов менялись предсказуемым образом — сдвигался баланс между собственными интересами и интересами других», — объясняет нейроэкономист Цзе Ху из Восточно-Китайского педагогического университета, ведущий автор исследования. «Нас поразило, насколько усиление координации между двумя зонами мозга способствует альтруистическому выбору. Когда мы повышали синхронность лобных и теменных областей, участники охотнее помогали другим, даже если это было для них лично затратно», — добавляет его соавтор Мариус Мойса из Цюрихского центра нейроэкономики.

Авторы признают некоторые ограничения в их исследовании. Активность мозга непосредственно во время эксперимента не регистрировалась, поэтому в дальнейшем опыты придется повторить под контролем электроэнцефалографии, чтобы убедиться в прямом влиянии стимуляции на нейронную активность. Тем не менее полученные результаты достаточны, дабы предположить, что альтруистические решения могут иметь под собой основу в виде синхронизации лобных и теменных долей.