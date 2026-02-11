Найден сигнал мозга, способный «заставить» организм терять жир

NatMet: особый сигнал мозга может запускать потерю жира без диеты
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что особые сигнал из головного мозга через гормон лептин может заставлять организм терять жировые запасы в костном мозге и других труднодоступных местах, даже если человек ест столько же, сколько обычно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet).
Исследователи сосредоточились на особой популяции жировых клеток, расположенных глубоко в костном мозге. Около 70% костного мозга у взрослого человека заполнено жиром, который практически не реагирует на диету и физическую нагрузку. Эти клетки, получившие название конститутивных адипоцитов костного мозга, вырабатывают большое количество белков, блокирующих расщепление жира, из-за чего считаются «стабильными».
В экспериментах на мышах длительное введение лептина непосредственно в головной мозг изменяло регуляцию обмена веществ. У животных снижались уровни глюкозы и инсулина, уменьшалась активность белков, тормозящих липолиз (расщепление жира), и в течение нескольких дней происходила практически полная потеря жировой массы — при том, что объем потребляемой пищи не менялся.
Авторы подчеркивают, что механизм чрезвычайно мощный и требует осторожности. Стабильные адипоциты находятся не только в костном мозге, но и в области кистей, стоп и вокруг важных желез. При тяжелых истощающих заболеваниях чрезмерная потеря такого жира может приводить к переломам костей и ухудшению качества жизни.
По мнению исследователей, понимание этого механизма может помочь разработать методы сохранения жировой ткани у пациентов с кахексией — тяжелым истощением при хронических заболеваниях. В то же время управляемое воздействие на «устойчивые» жировые депо в перспективе может открыть новые подходы к лечению ожирения.
