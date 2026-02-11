Обнаружено природное средство для борьбы с ожирением печени

Ученые изучили, как полифенолы из китайской оливы влияют на жировой обмен в клетках печени. В лабораторном эксперименте использовали модель «жировой перегрузки»: клетки HepG2 обрабатывали жирной кислотой, чтобы вызвать накопление липидов — состояние, напоминающее ранние стадии жировой болезни печени. Исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.

Добавление экстракта китайской оливы приводило к заметному снижению внутриклеточного жира и триглицеридов. Эффект усиливался с ростом концентрации вещества. Анализ показал, что одновременно снижалась активность генов, отвечающих за синтез жира (включая SREBP-1c, ACC1 и FASN), и повышалась активность генов, связанных с его расщеплением и окислением (PGC-1α, PPARα, CPT-1A).

Дополнительные эксперименты показали, что экстракт сопровождался активацией AMPK — ключевого фермента, регулирующего энергетический баланс клетки. Также уменьшалась экспрессия двух микроРНК — miR-122 и miR-21, которые участвуют в контроле липидного обмена и при избытке могут способствовать накоплению жира.

Авторы подчеркивают, что результаты получены в клеточной модели, а значит, говорить о лечебном эффекте пока рано. Тем не менее работа указывает на потенциальную роль полифенолов китайской оливы как основы для функциональных продуктов или добавок, направленных на поддержку здоровья печени. Для подтверждения эффекта необходимы дальнейшие исследования на животных и людях.

