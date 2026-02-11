Названы неочевидные проявления оргазма у женщин

Американские исследователи сообщили о широком спектре неожиданных физических и эмоциональных реакций, которые могут возникать у женщин во время оргазма. Речь идет о так называемых периоргазмических феноменах — необычных ощущениях и проявлениях, сопровождающих кульминацию. Работа опубликована в журнале Journal of Women's Health (JWH).

Традиционно в медицине женский оргазм рассматривается как кратковременная физиологическая разрядка, сопровождаемая субъективным чувством удовольствия. Однако отдельные клинические наблюдения ранее указывали на более разнообразные реакции — от слез до головной боли. До сих пор такие случаи считались редкими и описывались преимущественно в формате отдельных историй пациентов.

Чтобы систематизировать данные, исследователи провели онлайн-опрос. В нем приняли участие 86 женщин старше 18 лет, которые сообщили о необычных ощущениях во время оргазма. Всего информационный ролик о феномене посмотрели около 3800 человек.

По словам профессора акушерства и гинекологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Лорен Стрейчер, ранее подобные реакции «признавались в медицинской литературе лишь в виде редких клинических случаев».

Анализ показал, что чаще всего женщины сообщали об эмоциональных реакциях. 88% участниц отметили эмоциональные проявления, при этом у 63% наблюдались слезы во время оргазма. Почти половина (43%) сообщила о внезапном чувстве грусти или желании плакать даже при положительном сексуальном опыте. Столько же — 43% — заявили о приступах смеха. У 4% респонденток возникали кратковременные галлюцинации.

Физические симптомы также оказались распространенными: 61% женщин сообщили о нетипичных телесных ощущениях. Самым частым был головной болью — ее отметили 33% участниц. У 24% наблюдалась мышечная слабость, у 19% — боль или покалывание в стопах. Реже фиксировались покалывания в лице (6%), чихание (4%), зевота (3%), неприятные ощущения в ушах или носовые кровотечения (по 2%).

Более половины женщин (52%) испытывали сразу несколько симптомов. При этом в большинстве случаев реакции возникали не каждый раз: 69% сообщили, что такие ощущения появляются лишь иногда, а 17% — что при каждом оргазме.

Интересно, что 51% участниц сталкивались с феноменами исключительно во время секса с партнером, и лишь 9% — только во время мастурбации. По словам Стрейчер, это может указывать на возможный эмоциональный компонент:

«Это наблюдение предполагает участие эмоциональных факторов, хотя точный механизм остается неизвестным».

В дальнейшем ученые планируют провести более масштабные исследования с участием разнообразных групп и объективным физиологическим мониторингом, чтобы лучше понять механизмы этих необычных реакций.

