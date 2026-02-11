Популярные орехи назвали помощниками в улучшении качества сна

Ученые выяснили, что регулярное употребление арахиса и других орехов может быть связано не только с более здоровым рационом, но и с лучшим сном. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nutrients. В пилотном исследовании и обзоре клинических данных они показали: в дни, когда в рационе присутствовали орехи, участники чаще отмечали более качественный сон и лучшее самочувствие после пробуждения.

В исследовании приняли участие студенты, которые в течение нескольких недель фиксировали свой рацион и оценивали качество сна. Оказалось, что в дни с орехами питание в целом было более сбалансированным: участники получали больше растительного белка и полезных микроэлементов. При этом сон после таких дней субъективно воспринимался как более восстанавливающий — люди реже чувствовали усталость утром.

Авторы также проанализировали данные клинических испытаний у взрослых и обнаружили, что особенно часто улучшение сна связывали с употреблением грецких орехов. В отдельных работах они ассоциировались с более быстрым засыпанием и повышением уровня мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Однако эффект зависел от вида орехов, их количества и времени употребления.

Исследователи подчеркивают, что орехи не являются «средством от бессонницы», но могут стать простым и доступным элементом здорового образа жизни.

Ранее ученые выяснили, что воздействие солнечного света по утрам улучшает качество сна.