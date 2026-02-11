Названо простое упражнение, снижающее риск деменции на 25%

Простое упражнение на скорость обработки информации может снизить риск развития деменции на 25%. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

В исследовании приняли участие более 2800 человек старше 65 лет. В конце 1990-х годов их случайным образом распределили в четыре группы: тренировка скорости обработки информации, тренировка памяти, тренировка логического мышления и контрольная группа.

В течение пяти недель участники проходили часовые занятия два раза в неделю. Через год и через три года они получили дополнительные «бустерные» сессии. Всего объем тренировок составил менее 24 часов.

На протяжении 20 лет ученые отслеживали состояние здоровья добровольцев. Согласно анализу данных Medicare, у тех, кто проходил тренировки на скорость и дополнительные занятия, риск деменции оказался на 25% ниже по сравнению с контрольной группой. Тренировки памяти и мышления статистически значимого эффекта не показали.

Соавтор исследования Мэрилин Альберт из Университета Джонса Хопкинса заявила, что это первое «золотого стандарта» исследование, которое дало представление о возможном способе снижения риска деменции.

Упражнение на скорость обработки информации включало компьютерное задание: участники должны были быстро реагировать на появляющиеся на экране автомобили и дорожные знаки в разных зонах поля зрения. По словам Альберт, механизм эффекта пока неясен, но, вероятно, тренировка влияет на «связанность» различных областей мозга.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменцией страдают около 57 млн человек, и она входит в число ведущих причин смерти в мире. Даже частичное снижение риска могло бы существенно сократить расходы на уход и лечение.

При этом ученые подчеркнули: результаты относятся только к конкретному типу упражнения, протестированному в рамках исследования, и не означают, что любые «тренажеры мозга» или мобильные приложения обладают аналогичным эффектом.

