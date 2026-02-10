Найдено сходство между фастфудом и курением

Новый научный обзор в журнале Milbank Quarterly утверждает, что часть ультрапереработанных продуктов ведет себя не как обычная еда, а как вещества, вызывающие привыкание.

По мнению авторов, проблема не сводится к «слабой силе воли» человека. Сами продукты могут подавлять естественные сигналы насыщения и активировать системы вознаграждения мозга, подобно никотину.

Как еду «настраивают» на переедание

Авторы выделяют пять стратегий, которые, по их словам, напоминают методы табачных компаний: точная дозировка, быстрая «доставка» в организм, сенсорные манипуляции, повсеместное присутствие и так называемое переоформление рецептуры под вид «полезного» продукта.

Первый прием — баланс соли, сахара и жиров. В природе продукты редко сочетают их в больших количествах одновременно: фрукты сладкие, но почти без жира, орехи — наоборот. В промышленной еде эти компоненты смешивают в пропорциях, которые вызывают сильную дофаминовую реакцию.

Вторая стратегия связана со скоростью усвоения. Производители удаляют клетчатку, воду и белки, которые обычно замедляют пищеварение. В результате получаются мягкие и быстро усваиваемые продукты. Они вызывают резкие скачки сахара в крови и быстрое чувство удовольствия. В обзоре говорится, что такие продукты фактически «предварительно переварены».

Третье направление — «гедонистическая инженерия». Производители подбирают вкусы и добавки так, чтобы ощущение удовольствия было ярким, но быстро исчезало. Короткое послевкусие не дает мозгу сигнал о насыщении, поэтому человек тянется за следующей порцией.

Четвертая стратегия — постоянная доступность. Как когда-то сигареты лежали на кассах и в автоматах, так сегодня ультрапереработанные продукты продаются в аптеках, на почте, на заправках и в школах. Это стирает границы между приемами пищи и создает культуру непрерывных перекусов.

Пятая — вид «полезного» продукта. Продукты с пометками «с пониженным содержанием сахара» или «обогащено витаминами» часто сохраняют ту же структуру, вызывающую переедание. По сути меняется упаковка, а не принцип действия.

«Некоторые ультрапереработанные продукты перешли черту. Газировка, сладости и фастфуд создаются не столько как еда, сколько как сигареты — оптимизированы для сильного желания, быстрого потребления и повторного использования» — говорит автор обзора Эшли Гирхардт из Мичиганского университета.

Связь с мозгом и психическим здоровьем

Авторы обзора опираются на ряд крупных исследований. В одном из них анализ снимков мозга более 30 тысяч человек показал изменения в гипоталамусе — зоне, отвечающей за аппетит. Другие работы связывают рост потребления ультрапереработанных продуктов с ухудшением когнитивных функций, повышенным риском инсульта и ранними признаками болезни Паркинсона.

Есть и данные о психическом здоровье. В одном исследовании у людей с самым высоким потреблением таких продуктов риск депрессивных симптомов оказался на 42% выше. Международный анализ с участием более 400 тысяч человек показал, что частое употребление ультрапереработанной еды связано с худшим эмоциональным состоянием.

Призыв к регулированию

Авторы считают, что если такие продукты действительно вызывают зависимость, их следует регулировать так же, как табак. Среди предложенных мер — ограничения рекламы, особенно для детей, и акцизы.

По их мнению, продукты минимальной обработки тысячелетиями обеспечивали людям нормальное питание, тогда как рост доли промышленной еды совпал с увеличением числа хронических заболеваний. Поэтому ответственность за проблему, как считают исследователи, должна лежать не только на потребителях, но и на производителях.