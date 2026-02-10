Кого будут лечить персонализированной мРНК-вакциной против рака

Минздрав России разрешил Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии имени Блохина применять первую в мире персонализированную противоопухолевую вакцину "Неоонковак". Препарат разработан на платформе матричной РНК (мРНК) НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с двумя ведущими федеральными онкоцентрами: НМИЦ онкологии имени Блохина и НМИЦ радиологии имени Герцена. Он предназначен для лечения запущенной меланомы кожи. Препарат будет производиться индивидуально для каждого пациента.

© РИА Новости

«НМИЦ онкологии имени Блохина получил разрешение на медицинское использование противоопухолевой мРНК-вакцины. Она будет использоваться у больных меланомой кожи в адъювантном режиме, то есть в комбинированной терапии в рамках созданного в нашем центре научного протокола. Решение о включении пациентов в научный протокол будет принимать врачебный консилиум», — сообщил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

Чуть раньше эту же вакцину было разрешено применять и во втором нашем крупнейшем федеральном онкоцентре — НМИЦ радиологии имени Герцена.

Что такое «Неоонковак» и как он работает

"Неоонковак" — это не профилактическая, а терапевтическая (лечебная) вакцина, она не предотвращает заболевание, а лечит уже существующую болезнь.

Принцип ее работы основан на технологиях, схожих с теми, что использовались при создании некоторых вакцин от COVID-19. Однако вместо кодирования вирусного белка мРНК-вакцина против рака стимулирует выработку в организме уникальных опухолевых белков — неоантигенов. Говоря простыми словами, эта вакцина "обучает" или "инструктирует" иммунную систему пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки, где бы они ни находились — именно поэтому препарат предназначен для лечения опухоли на метастатической стадии, когда хирургическое лечение малоэффективно.

Как происходит лечение

Забор ткани: у пациента берут образец опухоли с помощью биопсии или во время операции.

Анализ и создание "инструкции": в лаборатории определяют генетическую последовательность опухоли, чтобы выявить ее уникальные мутации и неоантигены. На основе этой информации синтезируют индивидуальную мРНК, точно подходящую.

Обучение иммунитета: готовая вакцина вводится пациенту. Попав в организм, мРНК заставляет клетки производить те самые опухолевые неоантигены. Иммунная система распознает их как чужеродные и учится находить и уничтожать раковые клетки по всему телу, прицельно атакуя опухоль и метастазы. При этом вред для здоровых тканей минимальный.

«Вакцина создается на основе индивидуального генетического профиля опухоли пациента, что позволяет "научить" иммунную систему распознавать и уничтожать только опухолевые клетки», — говорится в описании принципа действия препарата на сайте НМИЦ радиологии.

Почему терапию начинают с меланомы

Как пояснял ранее генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, на первом этапе вакциной будут лечить взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Причем это будет комбинированное лечение: вакцину будут сочетать с иммунотерапией.

«Второй вариант — использование вакцины после хирургического лечения меланомы, когда метастатические очаги удалены, но терапия продолжается для снижения риска рецидива. Во всех случаях речь идет о четких показаниях и строгом контроле безопасности», — уточнил Андрей Каприн.

Важным условием для начала терапии, как отмечают специалисты НМИЦ радиологии, является наличие образца опухолевой ткани и отсутствие метастазов в головном мозге.

Выбор меланомы в качестве первого заболевания для применения вакцины не случаен.

Высокая мутационная нагрузка: клетки меланомы, особенно вызванной воздействием ультрафиолета, накапливают огромное количество мутаций. Это означает, что они вырабатывают много неоантигенов, которые являются идеальной "мишенью" для обученного вакциной иммунитета.

Потребность в новых методах лечения: несмотря на успехи иммунотерапии, у многих пациентов с распространенной меланомой опухоли оказываются устойчивыми к существующим методам лечения.

Ожидаемая эффективность: наибольший эффект при иммунотерапевтических методах лечения, к которым относится и вакцина, ожидается именно для тех видов рака, которые уже хорошо на нее реагируют, — это в первую очередь меланома, а в перспективе — рак легкого и почки.

Лечение пока экспериментальное

Представляя новый препарат в декабре прошлого года, министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что первые пациенты смогут получить мРНК вакцину в начале 2026 года. При этом он подчеркнул, что это лишь начало применения нового, инновационного подхода, и ученым и врачам-онкологам еще предстоит оценить его эффективность и безопасность. Министр также предупредил, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении, а сама технология — "не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем".

На создание конкретной дозы вакцины, индивидуально под пациента, необходимо 3-4 месяца, а курс лечения требует нескольких введений. Примерная схема: вакцину вводят трижды с интервалом в неделю, всякий раз увеличивая дозу. А затем — раз в три недели, доведя общее количество инъекций до 10. При этом параллельно все это врем пациент получает иммунотерапию.

Как разрабатывают онковакцины в других странах

Персонализированный подход к созданию терапевтических противораковых вакцин активно развивается во всем мире, и Россия находится среди лидеров, уже начинающих клиническое применение такого препарата.

США. Персонализированная вакцина NeoVax, разрабатываемая в Бостонском онкологическом центре, по принципу действия аналогична "Неоонковаку": также проводится генетический анализ опухоли пациента и отбирается до 20 специфических неоантигенов для изготовления вакцины. Клинические исследования показывают, что такая терапия может обеспечить длительный, до 4 лет, противоопухолевый иммунный ответ. Крупные биофармацевтические компании, создавшие ранее вакцины против COVID-19, также ведут активные клинические испытания собственных мРНК-вакцин против рака.

Япония. Исследователи из Университета Киндай недавно представили результаты доклинических испытаний мРНК-вакцины против агрессивного рака желудка. Это один из наиболее распространенных видов рака в Японии. В экспериментах на мышах комбинация вакцины с иммунотерапией приводила к полному исчезновению опухолей.

Аналогичные исследования идут и в других странах, в частности в Китае.