В Союзном государстве создадут платформу для разработки лекарств

В Союзном государстве начинается реализация программы "Союз-Биомембраны". Будет создана технологическая платформа полного цикла разработки и внедрения инновационных лекарственных препаратов для лечения наиболее тяжелых и социально значимых заболеваний. Несмотря на официальный старт программы в этом году, работа над проектом велась уже давно.

© РИА Новости

Мишени готовы

Программа рассчитана на пять лет с окончанием в 2030 году. Ее реализация помимо создания инновационной технологической платформы позволит уточнить механизмы развития ряда заболеваний, для которых сегодня не существует эффективного лечения, создать подходы к их терапии. Совокупность полученных знаний и кадрового потенциала позволит обеспечить технологическую безопасность Союзного государства. О сути и возможностях программы нам рассказал один из ее разработчиков и координаторов — директор Физтех-школы физики и исследований имени Ландау МФТИ Андрей Рогачев.

«Конечно, у такой масштабной программы был сложный этап согласований, но важно понимать, что мы не приступаем к работе с нуля. Это сложный и трудоемкий проект, который объединяет большое количество научных коллективов и организаций. С российской стороны координирующую роль играет Московский физико-технический институт, а соисполнителями выступят МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича и ряд других организаций. С белорусской стороны участвует Институт биоорганической химии НАН Беларуси, а в качестве партнеров — Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ психического здоровья, а также ряд других учреждений, в том числе академических и вузовских организаций».

В мировой практике для создания технологических платформ и инновационных лекарственных препаратов крупнейшие фарм-гиганты создают международные консорциумы. По сути, это сеть, к которой подключают участников. Им делегируют выполнение отдельных задач, на выходе собирают результаты, и появляется готовый продукт. Все это стоит очень больших денег.

«Наша задача — запустить похожий механизм, но уже в рамках нашего Союзного государства. Запустить свою "бигфарму", которой у нас нет, — объясняет Андрей Рогачев столь серьезный состав участников. — Необходимо выработать не только технологии, но и алгоритмы взаимодействия, поддержки, связанной с интеллектуальной собственностью и формализацией всех этих решений».

Все время, пока шло согласование, российские и белорусские ученые вели активную исследовательскую и поисковую работу, сейчас они готовы начать работу в этом году с уже отобранными мишенями.

Как будет работать платформа

В рамках программы определены четыре направления социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, заболевания центральной нервной системы (включая нейродегенеративные и психические), а также инфекционные. Задача — выявить в них новые терапевтические "мишени", включая как индивидуальные мембранные белки, так и ключевые для отдельных метаболических путей белковые взаимодействия.

Процесс будет построен циклично. На первом этапе ученые отбирают конкретные молекулярные мишени (белки — цели), ассоциированные с заболеваниями. Как ранее писал "СОЮЗ", это белковые структуры, ответственные за определенные заболевания.

Далее для этих мишеней (чаще всего это специфические белки в организме) начинаются разработка и поиск соединений-лидеров (молекул-кандидатов), способных точечно на них воздействовать. Затем наиболее успешные соединения-лидеры переходят к доклиническим исследованиям, чтобы подтвердить их эффективность и безопасность.

Параллельно с работой над уже отобранными мишенями коллективы ученых будут вести непрерывный поиск новых мишеней. Такой подход позволит постоянно запускать новые циклы разработки.

«За пять лет мы отлаживаем полный цикл разработки лекарственных препаратов, — поясняет Андрей Рогачев. — Созданные инновационные препараты должны будут действовать с хирургической точностью, воздействуя на конкретную молекулярную цель и минимизируя влияние на организм в целом».

Спрос опережает предложение

Несмотря на достаточно долгий период согласования программы, ее актуальность, как подчеркивает Андрей Рогачев, заметно возросла.

«Раньше отечественная фарминдустрия была в основном ориентирована на производство дженериков. Инновационные разработки ученых с трудом находили путь к практической реализации, — отмечает ученый. — Кроме того, одной из главных проблем связки "наука-производство" всегда был разрыв: ученые создают, но бизнес не готов вкладываться в рискованные ранние стадии разработки. По его словам, сейчас ситуация кардинально изменилась. В условиях глобальной нестабильности и стремления к технологическому суверенитету российские фармкомпании начали активно инвестировать в собственные R&D-центры и оригинальные разработки. Им необходимы новые, прорывные препараты, чтобы конкурировать на рынке. В результате еще до официального запуска программы, за ее будущими результатами сформировался пул индустриальных партнеров, заранее заинтересованных в результатах программы».

Помимо этого программа "Союз-Биомембраны", по мнению Андрея Рогачева, создает уникальную модель, где государство поддерживает фундаментальную науку, а бизнес обеспечивает внедрение результатов в практику.

«Финансирование на начальных этапах обеспечивается за счет средств Союзного государства, что снимает риски с индустрии, — поясняет Андрей Рогачев. — Ученые проводят самую наукоемкую и рискованную часть работы — поиск и доклинические исследования. Фармацевтические компании, в свою очередь, получают на выходе практически готовый к клиническим испытаниям продукт с огромным рыночным потенциалом, снизив риски, связанные с ранними этапами разработки. Успешная реализация программы не только подарит пациентам новые эффективные лекарства от тяжелейших болезней, но и создаст самоподдерживающуюся платформу для будущих фармацевтических инноваций в России и Беларуси».

Тем временем

Три союзные программы в высокотехнологичных сферах реализуют в нынешнем году Беларусь и Россия. Об этом, а также итогах выполнения программ 2025 года и вопросах, планируемых к внесению в союзный Совмин, шла речь на совещании в Минске. В нем участвовали представители 12 министерств и ведомств Беларуси — государственных заказчиков программ и мероприятий СГ, а также 11 организаций Национальной академии наук (НАН) Беларуси.

К совещанию по программам Союзного государства обе страны подошли с хорошими результатами. Такое мнение высказал председатель президиума НАН Владимир Караник. По его словам, программы Союзного государства, реализующиеся в нынешнем году, посвящены таким направлениям, как фотоника и микроэлектроника, исследованиям космического пространства, а также биотехнологиям. Часть из них активно реализуется.

«Для исследований космоса, микроэлектроники и фотоники уже есть конкретные изделия в металле, которые недавно запущены на орбиту, — рассказал Владимир Караник. — А вот программа "Союз-Биомембраны" только начинает реализовываться с 2026 года».

По его словам, в рамках программы по космосу запланировано создание новых материалов и изделий, которые будут повышать ресурс космических аппаратов. Программой по микроэлектронике и фотонике предусмотрено создание отечественных компонентов и оборудования для микроэлектроники, которое повысит уровень технологического суверенитета Беларуси и России.

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев высоко оценил роль НАН Беларуси в реализации научных программ Союзного государства и подчеркнул, что в своей работе российская сторона всегда полагается на экспертное мнение белорусских коллег. Госсекретарь сообщил, что в 2025 году реализовывалось семь программ Союзного государства, и весь объем бюджетных средств освоен практически полностью.

Он прокомментировал также решение о создании комитета Союзного государства по стандартизации и качеству, которое было принято на недавнем заседании союзного Совета министров. По словам Сергея Глазьева, Госстандарт Беларуси и Росстандарт давно ведут совместную работу. В частности, разрабатывают стандарты, в том числе и для СНГ: