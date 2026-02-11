Выявлена причина каждого восьмого случая деменции

Американские исследователи попытались оценить, сколько случаев деменции ежегодно может быть связано с бессонницей. Получившаяся цифра сопоставима с населением крупного города: почти 450 тысяч случаев в год только в США. Работа опубликована в журнале The Journals of Gerontology: Series A (JGSA).

Ученые повторно проанализировали данные 5899 человек старше 65 лет. В выборку входили сведения о симптомах бессонницы (по самоотчетам участников), а также данные о «вероятной деменции», основанные на когнитивных тестах и медицинских диагнозах.

Исследователи рассчитали так называемую «долю случаев, обусловленных фактором риска» — показатель, который позволяет оценить, какую часть заболеваний в популяции теоретически можно было бы предотвратить, устранив конкретный фактор риска.

Согласно расчетам, 12,5% случаев деменции у пожилых людей могут быть связаны с бессонницей. Это означает, что если бы бессонницу удалось полностью устранить как фактор риска, в 2022 году в США можно было бы предотвратить около 449 тысяч случаев деменции.

В анализируемой выборке 28,7% участников сообщили о симптомах бессонницы, а 6,6% имели признаки вероятной деменции. Поскольку данные представляли собой «снимок» в один момент времени, ученые объединили их с результатами предыдущих исследований, показавших, что бессонница в среднем увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в 1,51 раза.

При этом бессонница считается модифицируемым фактором риска — в отличие от возраста или генетики, проблемы со сном можно лечить и корректировать.

Авторы подчеркивают, что полученная оценка сопоставима с другими известными факторами риска деменции. Например, ранее для умеренной и тяжелой потери слуха в пожилом возрасте доля предотвращаемых случаев оценивалась в 16,9%, а для легкой — в 3,9%. Таким образом, влияние бессонницы находится между этими значениями.

Исследователи также обнаружили, что вклад бессонницы в развитие деменции немного выше у женщин, чем у мужчин, а наибольшее число потенциально связанных случаев приходится на людей старше 85 лет.

При этом связь может быть двусторонней: нарушения сна могут способствовать развитию деменции, но и ранние изменения в мозге при деменции способны вызывать бессонницу. Это затрудняет установление точного механизма.

Тем не менее авторы считают, что полученные данные подчеркивают необходимость включения оценки и лечения нарушений сна в программы профилактики деменции и стандартную гериатрическую практику.

«Учет качества сна может сыграть ключевую роль в снижении риска деменции на уровне популяции», — отметили исследователи.

Ранее стало известно, как мозг меняется с развитием романтических отношений.