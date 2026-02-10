Ученые нашли связь между уровнем владения языком и когнитивными способностями

Российские и зарубежные ученые впервые проследили за тем, как уровень владения языком влияет на работу мозга у глухих и слышащих взрослых, и обнаружили, что высокий уровень владения и устным языком, и языком жестов улучшает работу цепочек нейронов, связанных с умением решать сложные задачи. Выводы исследователей были опубликованы в статье в научном журнале Cerebral Cortex.

"Проведенные нами наблюдения показывают, что различия в уровне владения языком, вне зависимости от его формы, будь то устный язык или язык жестов, оказывают существенное влияние на активность и связность нейронов в тех цепочках нервных клеток, которые отвечают за решение задач. Это подчеркивает сверхважную роль освоения языка в формировании и развитии высших когнитивных способностей", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа российских и британских нейрофизиологов и нейропсихологов под руководством доцента Университетского колледжа Лондона Велии Кардин при наблюдениях за работой мозга 24 британцев с врожденной или приобретенной глухотой, а также 20 слышащих взрослых. Обе группы испытуемых обладали схожим возрастом, уровнем невербального интеллекта и зрительно-пространственной памяти, однако при этом глухие добровольцы сильно отличались друг от друга уровнем владения языка.

Ученые воспользовались этим для изучения того, как беглость речи и умение общаться при помощи языка жестов влияли на умение добровольцев решать задачи, связанные с рабочей памятью и планированием. В их рамках добровольцы должны были запоминать расположение объектов на экране или просчитать последовательность действий, которая позволила бы им расставить геометрические фигуры по экрану в определенном порядке.

В это время исследователи отслеживали при помощи системы функциональной магнитно-резонансной томографии то, как менялась работа двух цепочек нервных клеток, нейронной сети целевой активности, отвечающей за решение сложных задач, и сети пассивного режима работы мозга, "включающейся" в моменты бездействия и низкой сосредоточенности. Эти замеры указали на то, что уровень владения устным языком или языком жестов сильно влиял на интенсивность и координацию работы нейронов в сети целевой активности.

Это проявлялось в том, что чем лучше добровольцы владели языками, тем более эффективно их мозг работал над решением задач вне зависимости от того, как именно добровольцы общались с окружающими. Это говорит в пользу того, что сам факт хорошего владения языком улучшает когнитивные способности человека, что следует учитывать при воспитании детей с врожденной или приобретенной глухотой, подытожили ученые.