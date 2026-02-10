Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

Ученые из Центрального института психического здоровья в Мангейме обнаружили, что у людей с постковидным синдромом нарушен энергетический обмен в мозге. Исследование показало: у пациентов с жалобами на «туман в голове», снижение концентрации и замедленное мышление изменено соотношение ключевых энергетических молекул в мозговых клетках. Работа BP).

© Lenta.ru

Для анализа исследователи использовали редкий метод — фосфорную магнитно-резонансную спектроскопию, которая позволяет напрямую измерять уровни АТФ — основного «топлива» клетки — и фосфокреатина, краткосрочного энергетического резерва. В исследовании приняли участие 27 пациентов с постковидным синдромом и 23 человека, полностью восстановившихся после COVID-19. Все участники также прошли когнитивные тесты.

Результаты показали, что у людей с постковидным синдромом снижено соотношение АТФ к фосфокреатину, особенно в области поясной коры — зоне мозга, связанной с контролем внимания, мышления и планирования. Чем ниже был этот показатель, тем хуже участники справлялись с когнитивными заданиями. По словам авторов, это указывает на возможный дефицит доступной энергии для работы нейронов.

Похожие изменения выявили и у пациентов с сочетанием постковидного синдрома и ME/CFS, что может говорить об общих биологических механизмах этих состояний. Исследователи подчеркивают: работа показывает связь, а не прямую причину симптомов. Тем не менее полученные данные дают важную биологическую подсказку и могут стать основой для разработки более точных подходов к диагностике и лечению постковидных когнитивных нарушений.