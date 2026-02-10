Стало известно, как движения глаз помогают вспоминать информацию

Движения глаз напрямую участвуют в извлечении эпизодических воспоминаний — к такому выводу пришли исследователи научно-исследовательской организации Baycrest при Университете Торонто. Результаты работы опубликованы в журнале Cognition.

Ученые обнаружили, что перед тем, как человек вспоминает конкретные детали прошлого события — увиденное, услышанное или пережитое, — активность движений глаз, прежде всего саккад, резко возрастает примерно за полсекунды. Сразу после воспроизведения такой детали визуальная активность, наоборот, снижается. Этот эффект не наблюдался при вспоминании неэпизодической информации, например общих фактов или справочных сведений.

В исследовании приняли участие 91 здоровый молодой человек. Сначала участники проходили аудиоэкскурсию по экспозиции музея Baycrest в Торонто, состоявшую из двух десятиминутных частей. Спустя неделю их просили свободно пересказать увиденное, глядя на пустой экран, в то время как система видеотрекинга фиксировала движения глаз. Это позволило синхронизировать каждое движение глаз с точным моментом произнесения отдельных элементов воспоминаний.

Анализ показал устойчивую временную закономерность: всплеск движений глаз предшествовал появлению эпизодической детали, за которым следовало кратковременное «затишье» визуального сканирования. Для неэпизодического контента такой связи выявлено не было. По словам ведущего автора исследования Брайана Левина, это указывает на то, что движения глаз отражают активную реконструкцию визуально-пространственных компонентов памяти, а не являются побочным эффектом вспоминания.

Авторы отмечают, что автобиографическая память часто страдает на ранних стадиях деменции и других неврологических заболеваний. Понимание роли движений глаз может помочь в разработке более чувствительных и ненавязчивых методов оценки состояния памяти и здоровья мозга. В перспективе подобные подходы могут оказаться полезными и при изучении посттравматического стрессового расстройства, а также в лонгитудинальных исследованиях нормального старения и нейродегенеративных процессов.