Почему тренировки не всегда приводят к похудению

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что физические упражнения могут быть менее эффективны для снижения веса, чем принято считать: организм частично компенсирует затраты энергии во время тренировок за счет снижения активности других внутренних процессов.

© Сибмеда

Согласно распространенному мнению, регулярные тренировки – надежный способ уменьшить объем талии и сбросить лишние килограммы. Однако ученые отмечают, что, несмотря на общую пользу физической активности для здоровья, ее влияние на похудение может оказаться скромнее ожиданий. Объяснение этому явлению предложили исследователи в свежей публикации в научном издании Current Biology, – сообщает medicalxpress.

На протяжении многих лет специалисты рассчитывали энергозатраты человека по так называемой аддитивной модели: общее количество сожженных калорий складывается из базового метаболизма (энергии на поддержание жизнедеятельности) и дополнительных затрат на физическую активность. Например, если в обычный день человек тратит 2000 калорий, а при пробежке – еще 400, модель предсказывает итог в 2400 калорий. Такой подход лежит в основе многих рекомендаций по похудению через спорт.

В последние годы появилась альтернативная концепция – модель ограниченного расхода энергии. Согласно ей, организм человека имеет определенный лимит суточных энергозатрат. При увеличении физической нагрузки тело может снижать интенсивность других процессов – например, клеточного восстановления, чтобы удерживать общий расход энергии в узком диапазоне. Это означает, что часть калорий, сожженных во время тренировки, компенсируется за счет внутренних «экономий».

Чтобы проверить, какая из моделей точнее отражает реальность, ученые Герман Понцер и Эрик Т. Трекслер из Университета Дьюка (США) проанализировали данные 14 исследований с участием 450 человек, а также результаты экспериментов на животных. Сравнивая прогнозируемые и фактические показатели энергозатрат при разных уровнях активности, они оценили степень компенсации организмом дополнительных нагрузок.

Результаты показали, что аддитивная модель систематически завышает прирост суточного расхода энергии при занятиях спортом. В среднем лишь около 72% калорий, сожженных во время тренировки, действительно добавляются к общим энергозатратам за день. Оставшиеся 28% компенсируются снижением активности других физиологических процессов. При этом исследователи подчеркнули, что цифра в 28% является усредненной и может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов.

В своей статье ученые отметили, что люди и другие животные реагируют на повышенную физическую активность путем сокращения расхода энергии на иные задачи, что подтверждает справедливость модели ограниченного расхода энергии. Тем не менее, физические упражнения по-прежнему способствуют увеличению общего энергопотребления – просто в меньшей степени, чем предсказывает простой арифметический расчет.

Полученные данные помогают объяснить, почему одних тренировок часто недостаточно для значимой потери веса, и подчеркивают ключевую роль сбалансированного питания в процессе похудения. Эксперты рекомендуют сочетать умеренную физическую активность с контролем калорийности рациона для достижения устойчивых результатов.