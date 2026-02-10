Найден простой способ оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Измерение талии оказалось важнее веса для прогноза болезней сердца. На это указывает научная статья, опубликованная в журнале The Lancet Regional Health—Americas.

© Чемпионат.com

В ходе исследования учёные проанализировали данные более 2700 взрослых, не имевших сердечно-сосудистых заболеваний на момент начала наблюдения. За пятилетний период выяснилось, что у людей с высоким соотношением окружности талии к росту риск развития сердечных патологий был значительно выше, даже если их ИМТ оставался в пределах нормы. При этом после учёта других факторов риска, таких как возраст, курение, диабет и уровень холестерина, именно этот показатель продолжал оставаться значимым прогностическим маркером.

«Соотношение талии к росту отражает наличие висцерального жира — того, что накапливается вокруг внутренних органов и напрямую влияет на здоровье сердца, — пояснил ведущий автор исследования Марсио Биттенкурт, кардиолог UPMC. — Это простой, доступный и при этом очень информативный показатель, который может помочь выявить риск у пациентов, которые кажутся здоровыми по стандартным параметрам».

Эксперты отмечают, что показатель 0,5 (окружность талии равна половине роста) может служить ориентиром: превышение этого значения свидетельствует о повышенном риске. Метод особенно важен для людей с ИМТ ниже 30 — их не считают страдающими ожирением, но у них имеется «скрытый» кардиориск.

Внедрение такого простого скрининга в клиническую практику позволит врачам раньше выявлять пациентов из группы риска и своевременно назначать профилактические меры, снижая вероятность развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений.