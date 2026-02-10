Генетик оценил вероятность появления генномодифицированных спортсменов

В теории спортсмены действительно могут изменить свой геном для получения лучших результатов, причем такой генетический допинг невозможно выявить с 100%-ной вероятностью, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник MyGenetics Ирина Колесникова.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определяет генетический допинг как использование генетических модификаций, генетических элементов, генетически модифицированных клеток или генно-инженерных технологий с целью улучшения спортивных показателей.

«Речь идет о применении методов генной терапии и молекулярной биологии не для лечения болезней, а для повышения выносливости, силы или скорости у здорового спортсмена. Такие технологии разрабатывались для медицины — например, для лечения редких генетических заболеваний, — но при использовании вне медицинских показаний они становятся источником серьезных рисков. В отличие от привычных форм допинга генетический вмешивается непосредственно в работу клеток и генов. Это делает его особенно опасным: он влияет не только на физические показатели, но и на базовые биологические механизмы, от которых зависит здоровье человека. Кроме того, такие вмешательства крайне сложно обнаружить и проконтролировать, что создает серьезные проблемы для антидопинговой системы», — объяснила ученый.

С точки зрения физиологии генетическое вмешательство может быть направлено на несколько ключевых направлений, которые напрямую связаны со спортивными результатами: это улучшение транспорта кислорода и адаптации к гипоксии, увеличение мышечной силы и массы, повышение выносливости и эффективности энергетического обмена, снижение болевой чувствительности и воспаления, усиление работы нервно-мышечной системы и когнитивных функций.

«Однако на практике далеко не все эти направления реализуемы. Современная наука и антидопинговые исследования показывают, что существует очень ограниченный круг генов, вмешательство в которые действительно может дать заметный эффект. Но главное — такие вмешательства не предназначены для здоровых людей. Большинство данных о них получено либо в экспериментах на животных, либо в клинических исследованиях тяжелых заболеваний. Основные риски для здоровья — сердечно-сосудистые осложнения, онкологические риски, опасные иммунные реакции. Кроме того, в отличие от лекарств, генетическое вмешательство нельзя просто «отменить», — заметила генетик.

Обнаружить генетический допинг гораздо труднее, чем обычный. Причина в том, что организм после вмешательства может производить совершенно обычные, «родные» белки, которые невозможно отличить от естественных. Кроме того, нельзя исключать, что спортсмен может быть обязан своими выдающимися достижениями и уникальными биохимическими показателями «родному» «выигрышу в генетическую лотерею» — то есть наличием собственной врожденной полезной для спорта мутации.