Раскрыт неочевидный способ замедления старения почек

Ученые выяснили, что препараты из группы ингибиторов SGLT2, которые уже применяются при диабете, способны защищать почки от возрастного разрушения сосудов. К такому выводу пришла международная команда исследователей, опубликовавшая работу в журнале Kidney International (KI).

В качестве модели ученые использовали африканскую бирюзовую карпозубую рыбу — позвоночное с очень короткой продолжительностью жизни, у которой возрастные изменения органов за несколько недель соответствуют десятилетиям старения у человека. С возрастом у рыб развивались типичные признаки старения почек: ухудшение фильтрации, разрушение капилляров, воспаление и снижение энергетического обмена клеток.

Когда рыбам давали дапаглифлозин — препарат из группы ингибиторов SGLT2, — эти процессы заметно замедлялись. В почках сохранялась сеть мелких сосудов, снижалась потеря белка с мочой, а активность генов оставалась ближе к «молодому» профилю. Особенно выраженный эффект наблюдался в микрососудах, от которых напрямую зависит снабжение тканей кислородом и питательными веществами.

По словам авторов, результаты помогают объяснить, почему у людей, принимающих SGLT2-ингибиторы, польза для почек и сердца часто выходит за рамки простого контроля сахара крови. Ученые считают, что эти препараты могут стать одним из ключевых инструментов замедления возрастных изменений почек и планируют дальше изучать их потенциал.

