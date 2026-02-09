Ученые создали умный браслет для отслеживания показателей здоровья

Команда молодых исследователей запатентовала и начала выпуск нового электронного девайса, который собирает более 20 важных физиологических показателей организма. Разработку назвали нейротрекером.

Внешне умный браслет похож на смарт-часы, но, в отличие от уже привычного девайса, он собирает данные о здоровье пациента, основываясь на мониторинге тонуса и реакций вегетативной нервной системы по параметрам электрической активности кожи. Предварительно пользователь "учит" алгоритм нейротрекера определять индивидуальную норму и выявлять возможные отклонения, которые будут адаптированы под одну из нескольких групп здоровья. На адаптацию устройства требуется около двух недель.