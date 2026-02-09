Уральские ученые создали умный браслет для отслеживания показателей здоровья
Команда молодых исследователей запатентовала и начала выпуск нового электронного девайса, который собирает более 20 важных физиологических показателей организма. Разработку назвали нейротрекером.
Внешне умный браслет похож на смарт-часы, но, в отличие от уже привычного девайса, он собирает данные о здоровье пациента, основываясь на мониторинге тонуса и реакций вегетативной нервной системы по параметрам электрической активности кожи. Предварительно пользователь "учит" алгоритм нейротрекера определять индивидуальную норму и выявлять возможные отклонения, которые будут адаптированы под одну из нескольких групп здоровья. На адаптацию устройства требуется около двух недель.
"Погрешность отдельных датчиков компенсируется комплексным подходом. Нейротрекер обобщает десятки тысяч замеров и формирует личный профиль, что помогает четко оценивать свое состояние. Например, незначительный рост частоты дыхания или пульса в покое, который фиксируется несколько дней, нередко сигнализирует о стрессе или начале воспаления. Такую динамику невозможно уловить разовым измерением. А динамику расхода калорий неверно считать, только исходя из подсчета пройденных человеком шагов, поэтому мы научили нейротрекер анализировать тонус нервной системы, вариабельность ритма, характер движений и антропометрию, обучаясь на данных самого пользователя", - делится подробностями Юрий Корюкалов, автор проекта.