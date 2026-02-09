В России научились делать протезы чувствительными

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) научились делать чувствительные протезы и уже установили их первым пациентам. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, выступая на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науке.

Она пояснила, что протез становится чувствительным благодаря нейрохирургической имплантации микроэлектродов в периферические нервы. После этого в течение двух недель пациенты учатся дифференцировать свои ощущения: например, начинают определять контуры предмета, жесткое и мягкое и так далее. С помощью новой технологии удалось также избавиться от фантомных болей, которые невозможно купировать известными физиотерапевтическими и другими неинвазивными методами, подчеркнула глава ФМБА.

Скворцова добавила, что сегодня прооперированы девять человек, трое из которых уже находятся на второй фазе, то есть они научились чувствовать через протез.