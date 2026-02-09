Обнаружен неожиданный фактор ускоренного старения организма

Годы малоподвижного образа жизни могут заметно ускорять накопление возрастного стресса уже к середине жизни, тогда как регулярная физическая активность способна сдерживать этот процесс — даже если человек начал больше двигаться не сразу. К такому выводу пришли ученые из Финляндии. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.

Авторы проанализировали данные более 3,3 тысяч участников когорты новорожденных Северной Финляндии 1966 года, за которыми наблюдали с 31 до 46 лет. Исследователи сопоставляли изменения уровня физической активности во взрослом возрасте с показателями аллостатической нагрузки — суммарного «износа» организма, связанного с хроническим физиологическим стрессом.

Выяснилось, что люди, которые оставались физически неактивными или снижали уровень активности на протяжении взрослой жизни, к 46 годам имели более высокий уровень аллостатической нагрузки. Напротив, участники, которые стабильно соблюдали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности или увеличили подвижность со временем, не демонстрировали ускоренного накопления биологического стресса.

По словам ученых, ключевым фактором оказалась не разовая интенсивность нагрузок, а их регулярность и долгосрочный характер. Даже после длительного периода сидячего образа жизни организм сохраняет способность «затормозить» стрессовое старение при возвращении к активному образу жизни, что подчеркивает важность движения для здоровья в среднем возрасте.

