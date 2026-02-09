Создан кардиостимулятор без батареи, питающийся от сердца

Имплантируемые медицинские устройства могут стать гораздо долговечнее благодаря инновационной разработке китайских учёных. Они создали кардиостимулятор, который не требует батареи, поскольку питается от механической энергии сердечных сокращений. Это позволяет избежать повторных операций для замены источников питания, которые в традиционных устройствах нуждаются в обновлении каждые 8–10 лет. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Freepik

Устройство разработано совместно исследователями из Университета Китайской академии наук, Университета Цинхуа и Пекинского университета. Его работа основана на системе преобразования энергии с использованием электромагнитной индукции, где для повышения надёжности применена упрощённая магнитная левитация, снижающая трение. В лабораторных испытаниях, имитирующих 300 миллионов сердечных ударов, износ составил лишь около 4%, а вырабатываемая мощность достигала 120 микроватт, что значительно превышает потребности для стабильного функционирования стимулятора.

Кардиостимулятор имеет капсульную форму, не оснащён электродами и имплантируется через бедренную вену с помощью катетера. В ходе месячного эксперимента на животном с тяжёлой брадикардией устройство успешно поддерживало нормальный сердечный ритм, получая энергию исключительно от самого сердца. Разработчики планируют начать клинические испытания до 2030 года, стремясь сделать такие импланты более доступными и долговечными по сравнению с существующими решениями.

В будущем технологию предполагают адаптировать для других медицинских имплантов, таких как нейростимуляторы и системы восстановления костей. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering, что подчёркивает её потенциальное значение для радикального изменения подходов в области имплантируемых устройств.