Определено, что может помочь пациентам с паническими атаками

Бразильские исследователи выяснили, что кратковременные интенсивные интервальные тренировки могут стать эффективным дополнением к традиционной когнитивно-поведенческой терапии при лечении панического расстройства. Результаты 12-недельного исследования с участием 102 пациентов опубликованы в международном журнале Frontiers in Psychiatry.

Паническая атака – внезапный приступ острого страха, сопровождающийся учащённым сердцебиением, одышкой, потливостью или болью в груди. По статистике, с подобным состоянием хотя бы раз в жизни сталкивается каждый десятый человек. Стандартный подход к лечению панического расстройства включает когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), иногда в сочетании с медикаментами. Одним из проверенных методов КПТ является интероцептивная экспозиция – постепенное привыкание к симптомам паники в безопасной обстановке под наблюдением специалиста, – рассказывает Medicalxpress.

Группа учёных из Медицинского факультета Университета Сан-Паулу (Бразилия) под руководством доктора Рикардо Уильяма Муотри провела рандомизированное исследование, сравнив два подхода к интероцептивной экспозиции. В течение 12 недель 102 взрослых пациента с диагностированным паническим расстройством были разделены на две группы. Все участники занимались трижды в неделю без применения лекарственных препаратов.

Первая группа выполняла короткие интенсивные интервальные тренировки: после разминки и 15 минут ходьбы пациенты делали от одного до шести 30-секундных сеансов бега с чередованием 4,5 минут активного восстановления, завершая занятие ещё 15 минутами ходьбы. Вторая группа занималась классической релаксационной терапией – последовательным напряжением и расслаблением отдельных групп мышц.

Эффективность методов оценивалась по шкале панических атак и агорафобии (PAS), а также по опросникам тревожности и депрессии. Оценку проводил психиатр, не знавший, какую программу проходил каждый пациент. Результаты показали, что обе группы продемонстрировали улучшение состояния, однако в группе с интервальными тренировками снижение тяжести симптомов, частоты атак и уровня тревожности было более выраженным. Положительный эффект сохранился как минимум в течение 24 недель после завершения программы.

По словам исследователей, интенсивные упражнения естественным образом вызывают физиологические реакции, похожие на симптомы панической атаки (учащённое сердцебиение, одышка), что позволяет пациенту в безопасных условиях научиться воспринимать их как неопасные. При этом такой метод не требует пребывания в клинике и может быть интегрирован в повседневную жизнь. Участники также отметили большую вовлечённость в процесс по сравнению с традиционной релаксационной терапией.