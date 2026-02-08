Названа привычка, ускоряющая накопление возрастного стресса

Годы малоподвижного образа жизни ускоряют накопление возрастного стресса к 40-45 годам, тогда как регулярная физическая активность способна остановить этот процесс даже после длительных периодов бездействия. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу. Исследование опубликовано в журнале Psychoneuroendocrinology (PNE).

Авторы изучили связь между уровнем физической активности во взрослом возрасте и так называемой аллостатической нагрузкой — суммарным физиологическим «износом» организма, возникающим из-за хронического стресса. В анализ вошли участники когорты новорожденных Северной Финляндии 1966 года, за которыми наблюдали с раннего взрослого возраста до 46 лет.

Физическую активность сопоставляли с рекомендациями ВОЗ — не менее 150 минут умеренной или интенсивной нагрузки в неделю. Участники сообщали, как часто в свободное время они занимались упражнениями, вызывающими одышку и учащенное сердцебиение. На основе этих данных людей разделили на четыре группы: стабильно активные, стабильно малоподвижные, увеличившие активность и снизившие ее со временем.

Результаты показали, что у тех, кто оставался малоподвижным в течение многих лет, к 46 годам фиксировался более высокий уровень аллостатической нагрузки. Напротив, участники, которые сохраняли регулярную физическую активность или начали больше двигаться ближе к среднему возрасту, не демонстрировали дополнительного накопления биологического стресса.

По словам исследователей, решающее значение имела не разовая интенсивная нагрузка, а стабильность привычки. Даже после длительного периода сидячего образа жизни организм сохранял способность снизить стрессовую нагрузку при возвращении к регулярному движению.

Авторы отмечают ограничения работы: уровень активности оценивался по самоотчетам, а показатели стресса измерялись только в одном возрасте. Тем не менее длительное наблюдение позволило связать именно хроническое бездействие, а не временные перерывы в тренировках, с ускоренным накоплением возрастного стресса.

