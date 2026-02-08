Как скрытые болезни сосудов влияют на риск деменции

Скрытое поражение сосудов головного мозга — церебральная амилоидная ангиопатия — резко повышает риск развития деменции даже при отсутствии инсульта. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Вейлл Корнелл в Нью-Йорке. Результаты исследования будут представлены на международной конференции по инсульту и здоровью мозга — Stroke Organisation Conference (ESOC 2026).

Церебральная амилоидная ангиопатия (ЦАА) возникает, когда амилоидные белки накапливаются в стенках мелких сосудов головного мозга. В отличие от болезни Альцгеймера, где амилоид образует бляшки в ткани мозга, при ЦАА он повреждает именно сосуды, делая их хрупкими и нарушая кровоснабжение нейронов. Долгое время это состояние рассматривали в основном как фактор риска геморрагического инсульта.

Команда проанализировала медицинские данные более 1,9 миллиона пациентов Medicare в возрасте 65 лет и старше за период с 2016 по 2022 год. Ученые отслеживали, у кого диагностировали ЦАА, инсульт и деменцию, а также когда именно появлялись эти диагнозы.

Анализ показал, что в течение пяти лет после выявления ЦАА деменция развивалась примерно у 42% пациентов. Для сравнения, только у 10% людей без этого сосудистого заболевания диагностировали деменцию.

Вероятность развития деменции у пациентов с ЦАА была более чем в четыре раза выше, независимо от наличия инсульта. Даже у людей с ЦАА без инсульта риск деменции оказался сопоставим с риском у пациентов, перенесших и ЦАА, и инсульт, и значительно превышал риск у тех, кто перенес только инсульт.

Авторы делают вывод, что деменция при церебральной амилоидной ангиопатии формируется не только как следствие инсультов. Существенную роль играют хронические нарушения кровотока и постепенное повреждение мозговой ткани, которые долго остаются незаметными, но со временем подтачивают когнитивные функции.

