В РФ создали не требующие удаления винты для сломанных костей

Самарские ученые создали костные винты «Лиопласт-Винт» для совмещения отломков при сложных переломах, которые рассасываются и поэтому не нуждаются в удалении. Об уникальной разработке сообщил в своем Telegram-канале глава Самарской области Вячеслав Федорищев в День науки.

© Газета.Ru

По его словам, разработка специалистов Самарского государственного медицинского университета изменит стандарты лечения травм и особенно важна в условиях СВО, когда «минимизация операций может сыграть решающую роль в спасении жизни и дальнейшем восстановлении» раненых.

До конца 2026 года винты пройдут испытания для регистрации в Росздравнадзоре, а к 2027 году будут запущены в серийное производство и поставлены в ведущие травматологические центры РФ. Параллельно создатели «Лиопласт-Винтов» планируют расширить их линейку, добавил Федорищев.

Еще одна инновационная разработка для лечения переломов появилась в Пермском Политехе: пористый материал на основе фосфатов магния ускоряет заживление костной ткани и одновременно служит контейнером для лекарств.