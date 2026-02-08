Найдены генетические причины тревожного расстройства

Примерно каждый четвертый человек в течение жизни сталкивается с тревожным расстройством — паническими атаками, генерализованной тревогой или фобиями. Несмотря на широкую распространенность этих состояний, их биологическая природа до сих пор остается изученной лишь частично. Новое крупное генетическое исследование пролило свет на механизмы, лежащие в основе тревоги. Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Международная группа ученых провела крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование тревожных расстройств, проанализировав данные более чем 120 тысяч пациентов с диагнозом и почти 730 тысяч человек без него. В работе приняли участие исследователи из США, Канады, Великобритании и Германии, ключевую роль сыграл Университетский медицинский центр Вюрцбурга.

Ученые установили, что тревожные расстройства не связаны с одним «геном тревоги». Вместо этого в развитии заболевания участвуют как минимум 58 генетических вариантов, каждый из которых вносит небольшой вклад в общий риск.

Исследование также показало значительное генетическое перекрытие тревожных расстройств с депрессией, нейротизмом, посттравматическим стрессовым расстройством и суицидальным поведением. Это может объяснять, почему такие состояния часто развиваются одновременно.

«В то время, когда уровень тревожности среди молодежи стремительно растет, крайне важно глубже понять биологические факторы уязвимости. В перспективе такие данные могут помочь выявлять людей с повышенным риском и начинать профилактику на раннем этапе», — отметила профессор Талия Или из Королевского колледжа Лондона.

Авторы обнаружили, что в развитии тревожных расстройств участвуют гены, связанные с ГАМК-ергической системой — ключевым механизмом регуляции активности мозга, на который уже направлено действие многих противотревожных препаратов. Однако исследование выявило и ранее неизвестные молекулярные сигнальные пути.