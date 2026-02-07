Ученые связали развитие мозга с длиной пальцев

Эволюция человека сопровождалась увеличением размера мозга. Отчасти этот процесс мог быть связан с повышением уровня эстрогена в пренатальном периоде — о чем можно судить по соотношению длины пальцев на руке.

Видный специалист по изучению пальцевого индекса 2D:4D, то есть соотношения длины безымянного и указательного пальцев — профессор Джон Мэннинг из Университета Суонси. В своей новой статье, опубликованной в журнале Early Human Development, он сопоставил этот индекс с развитием мозга новорожденных.

Окружность головы новорожденных тесно связана с размером мозга и последующими показателями IQ. В этом исследовании ученые проанализировали взаимосвязь индекса 2D:4D и окружности головы у 225 новорожденных — 100 мальчиков и 125 девочек.

Выяснилось, что высокий индекс 2D:4D, указывающий на повышенный пренатальный эстроген, связан с большей окружностью головы у мальчиков, но не у девочек.

«Это открытие важно для понимания эволюции человека, поскольку увеличение мозга шло параллельно с феминизацией скелета — это явление известно как гипотеза эстрогенизированной обезьяны. Ранее было установлено, что высокие значения индекса 2D:4D у мужчин связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, низким количеством сперматозоидов и предрасположенностью к шизофрении. Однако увеличение размера мозга могло компенсировать эти проблемы. Таким образом, эволюционное стремление к развитию более крупного мозга у человека могло неминуемо привести к снижению жизнеспособности мужчин, включая сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и рост случаев шизофрении», — пояснил Мэннинг.

По его мнению, эти результаты дают дополнительные доказательства положительного влияния пренатального эстрогена на развитие человеческого мозга.

В предыдущих работах профессор Мэннинг также изучал, как пальцевый индекс может отражать склонность к употреблению алкоголя, последствия перенесенного COVID-19, а также показатели потребления кислорода у футболистов.