Стетоскоп с ИИ приятно удивил ученых

Стетоскоп с искусственным интеллектом способен в два раза эффективнее выявлять заболеваний клапанов сердца, чем обычный медицинский инструмент. Ученые провели эксперимент с участием 357 пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Средний возраст участников составлял 70 лет, 61,9% из них составляли женщины.

Участников обследовали как с помощью обычного стетоскопа, так и посредством цифрового устройства с поддержкой искусственного интеллекта. Результаты показали, что стетоскоп с ИИ обладает значительно большей чувствительностью при обнаружении звуковых сигналов сердца, указывающих на пороки клапанов. Точность ИИ-стетоскопа составила 92,3%, обычного всего 46,2%.

Пороки клапанов сердца могут поражать каждого второго человека старше 65 лет. Но они часто остаются недиагностированными. Как правило, симптомы или вовсе отсутствуют, либо бывают расплывчатыми и неспецифичными.

Пороки клапанов ухудшают работу сердца, снижают способность человека справляться с физическими нагрузками. Они связаны с аритмией, сердечной недостаточностью, а при отсутствии лечения могут привести к летальному исходу.

Цифровой стетоскоп с поддержкой ИИ производит высокоточную запись звуков сердца. Затем данные обрабатывают алгоритмы машинного обучения, обученные распознавать необходимые акустические паттерны. Устройство способно выявлять отклонения, которые может быть сложно выявить на слух при обычном осмотре, сообщает European Heart Journal - Digital Health.

