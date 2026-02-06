Эксперимент показал, можно ли сделать гениальное открытие во сне

Утро вечера, как известно, мудренее, и чтобы найти решение трудной задачи, с ней лучше «переспать». Оказывается, в этой поговорке больше правды, чем считалось ранее. Несмотря на массу историй о моментах озарения во сне, научные доказательства оставались неуловимыми из-за сложности целенаправленного управления сновидениями.

В Северо-Западном университете провели эксперимент, подтвердивший возможность влиять на сны и самое главное, показавший, что в сновидениях могут быть найдены творческие решения. Его результаты опубликованы в журнале Neuroscience of Consciousness.

«Многие современные мировые проблемы требуют творческих решений. Узнав больше о том, как наш мозг способен мыслить креативно, по-новому и генерировать свежие идеи, мы сможем приблизиться к решению стоящих перед нами задач, и инженерия сна может в этом помочь», — считает профессор Кен Паллер, старший автор работы.

Эксперимент со звуковыми сигналами

В исследовании принимали участие 20 человек с опытом осознанных сновидений. Им дали решить набор головоломок и выделили по три минуты на каждую. С каждой задачей был сопоставлен уникальный звуковой сигнал. Тесты были подобраны непростые, и большинство осталось нерешенными.

Затем испытуемые легли спать под контролем полисомнографического мониторинга для измерения физиологических показателей. В фазе REM-сна им включали звуковые оповещения для 50% нерешенных головоломок, чтобы избирательно реактивировать эти воспоминания. Несколько участников подавали заранее оговоренные сигналы (например, серию быстрых вдохов-выдохов), подтверждая, что они услышали звук и работают над соответствующей головоломкой прямо во сне.

После пробуждения участники рассказывали о своих снах. Многие сны содержали фрагменты или идеи из головоломок, а у 12 из 20 человек в сновидениях фигурировали именно те задачи, на которые давались звуковые подсказки. Впоследствии эти участники находили правильные решения для «подсказанных» головоломок чаще, чем для остальных, повысив процент успешных решений с 17% до 42%, что признано статистически значимым результатом.

Сюрпризом для экспериментаторов стало влияние звуковых сигналов на обычные, неосознанные сны, признается ведущий автор исследования Карен Конколи из лаборатории когнитивной нейронауки Паллера.

«Даже без осознанности, один из спящих обратился за помощью к персонажу своего сна, чтобы решить головоломку, на которую мы давали сигнал. Другому дали сигнал для задачи про "деревья", и ему приснилось, что он идет по лесу. Третья участница получила сигнал для головоломки о джунглях и увидела сон, в котором ловила рыбу в джунглях, размышляя об этой задаче. Наблюдать за такими примерами было невероятно интересно, поскольку они наглядно показали, что люди во сне способны следовать инструкциям, а сновидениями можно управлять с помощью звуков», — рассказывает она.

Что дальше

Авторы воздержались от однозначных выводов, что сон о конкретной задаче повышает шансы на ее решение — все-таки увлеченность какой-то темой этому способствует сама по себе. Тем не менее, управление снами с помощью целенаправленной реактивации памяти (TMR) — важный шаг вперед в понимании, как можно использовать сновидения для повышения креативности.

Следующий шаг — применение методов TMR и интерактивного сновидения для изучения других предполагаемых функций снов, таких как регуляция эмоций и обобщенное обучение.