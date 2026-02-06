У оленьих БАДов с Ямала обнаружили удивительные свойства

Исследование, проведенное российскими учеными, доказало, что ямальские добавки на основе пантов северных оленей положительно влияют на организм человека. Об этом сообщил департамент экономики ЯНАО.

«Ученые провели трехмесячный эксперимент, изучая влияние продукции на основе пантов северных оленей на здоровье людей. Клинически доказано положительное воздействие на обмен веществ, работоспособность и эмоциональное самочувствие», — рассказали в ведомстве.

Доказательная база и результаты опубликовал научный журнал «Медицина. Социология. Философия». Авторы исследования пришли к выводу, что у БАДов на основе пантов северных оленей есть перспектива использования в профилактике сердечно-сосудистых, эндокринных, кожных и гастроэнтерологических заболеваний. Отмечается, что ученые изучали продукцию, сделанную на основе ямальского сырья.

Ранее компания с Ямала представила дистрибьюторам из стран Центральной Азии и Ближнего Востока БАДы на основе пантов северного оленя. Презентация состоялась на конференции «Сделано в России. Выбирают в мире» в Казани.