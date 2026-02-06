Препарат от болезни Бехтерева проходит третью стадию испытаний
Новый лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева успешно проходит третью стадию клинических исследований, рассказал журналистам директор НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, член-корреспондент РАН Александр Лила.
"Такой препарат был разработан отечественной компанией "Биокад" <...> и уже в течение нескольких лет он проходит клинические исследования. На сегодняшний день мы заканчиваем вторую фазу, проходит третья фаза, и в этих двух фазах уже более 600 пациентов в РФ, которые получают это лекарство. Кроме того, сейчас уже более 50 пациентов, которые получают этот препарат вне клинических исследований, потому что он зарегистрирован и может применяться на территории РФ", - рассказал Лила.
Препарат назначается пациентам, которые ранее не получали генно-инженерной биологической терапии. В настоящее время 4 медицинских центра в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске инициируют эту терапию, и после инициации пациенты могут получать ее в своих регионах.
Препарат вводится путем внутривенной инфузии через капельницу в стационарных условиях. Вторая инфузия проводится через три месяца после первой, далее каждые 6 месяцев. Лечение может занимать годы, но при этом пациент живет нормальной жизнью, отметил Лила.
Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание позвоночника и суставов. Как рассказал Лила, "платформа" препарата сенипрутуг может быть потенциально использована для разработки препарата для лечения красной волчанки и псориатического артрита.