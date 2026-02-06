Создана вакцина от гриппа, которую можно менять в течение эпидсезона

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали мультивалентную вакцину от гриппа на основе технологии мРНК, которую можно модифицировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре ТАСС директор института Владимир Коваль.

Вакцины на основе мРНК - гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями (например, COVID-19), также они рассматриваются как средство терапии онкологических заболеваний, аллергий и иных патологий. Преимущества мРНК-вакцин - относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена.

"Мультивалентная вакцина от гриппа создана, мы ее предлагаем фармкомпаниям", - сказал Коваль.

Он пояснил, что сейчас в мире каждый год разработка вакцин от гриппа ведется исходя из прогноза Всемирной организации здравоохранения, которая проводит популяционные исследования для того, чтобы определить, какой штамм гриппа будет превалировать. Однако в случае, когда штамм в течение эпидсезона меняется, фармзаводы уже не могут внести изменения в вакцину. Метод мРНК позволяет решить эту проблему.

"Это платформенное решение, и [возможно] через две недели создать новую вакцину [в зависимости от штамма]", - сказал он.

Коваль добавил, что технология мРНК проще, чем классические белковые вакцины.