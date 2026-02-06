Может ли веганская диета родителей повлиять на вес новорожденного

Крупное исследование с участием 1,2 миллиона детей показало, что у младенцев из семей, придерживающихся веганской или вегетарианской диеты, в первые два месяца жизни чаще фиксируется недостаточный вес по сравнению с детьми из семей с традиционным рационом. Однако к двухлетнему возрасту эти различия практически исчезают, отмечают авторы работы, опубликованной в феврале 2026 года в журнале JAMA Network Open.

© Сибмеда

Учёные из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) проанализировали данные о 1,2 миллиона детей, родившихся в стране в период с 2014 по 2023 год. Целью исследования стало изучение влияния рациона питания семьи – веганского (0,3% семей), вегетарианского (1,2%) или всеядного (98,5%) – на физическое развитие младенцев в раннем возрасте, – рассказывает Medscape.

Анализ показал, что дети из семей, придерживающихся растительной диеты, чаще рождались с меньшим весом относительно гестационного возраста. В первые 60 дней жизни у детей из веганских семей вероятность недостаточного веса была выше на 37%, а у детей из вегетарианских семей – на 21% по сравнению с группой всеядных семей.

При этом исследователи обнаружили, что матери-веганки дольше практиковали как исключительно грудное, так и смешанное вскармливание по сравнению с женщинами из других групп. После корректировки данных с учётом веса при рождении различия в показателях роста, веса и окружности головы между группами значительно сгладились.

Особое внимание привлекает динамика развития к двухлетнему возрасту: к этому времени частота случаев задержки роста, недостаточного или избыточного веса оказалась низкой и статистически не различалась между детьми из семей с разным типом питания.

Авторы исследования во главе с Керемом Авиталем подчеркнули, что веганская диета в семье при грамотном подходе не препятствует здоровому развитию ребёнка. По их мнению, ключевое значение имеют консультации по питанию во время беременности и в раннем младенческом возрасте, а также регулярный мониторинг антропометрических показателей ребёнка.

Результаты работы были опубликованы 5 февраля 2026 года в открытом доступе в журнале JAMA Network Open.