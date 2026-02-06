В России начнут производить генные препараты для лечения суставов

НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) в Новосибирске планирует к 2030 году впервые в России запустить производство клеточных препаратов для введения пациентам с ревматическими заболеваниями, то есть болезнями соединительной ткани, в том числе суставов. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор учреждения Максим Королев.

В основе препаратов CAR-T-терапия - это клеточный метод лечения заболеваний. Сначала у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, затем с помощью специальных псевдовирусных частиц в клетки внедряют генетический код, заставляющий их производить особый белок-рецептор (CAR). Этот рецептор распознает сигнал-маркер на поверхности клеток, связывается с ним и запускает процесс борьбы с заболеванием.

"Это проект по использованию клеточных технологий в режиме госпитального исключения для лечения ревматических заболеваний, [который планируется реализовать] к 2030 году. Это особый производственный цикл, когда лечебно-профилактические учреждения не только обеспечивает пациентов какой-то технологией, но и производит все технологические элементы. Внутри клиники будет построен к этому времени маленький фармацевтический завод", - сказал ученый.

Королев добавил, что сейчас этот вид терапии нашел свое применение в онкогематологии и онкологии, лечение ревматических заболеваний станет следующим этапом. По словам главы НИИ, это третий по распространенности класс заболеваний. Такие воспаления соединительной ткани могут затрагивать суставы, мышцы, кости и другие ткани организма.

Он подчеркнул, что практик по производству подобных препаратов, действующих на территории РФ, сейчас нет. Королев уточнил, что в Новосибирском госуниверситете (НГУ) уже создана лаборатория, которая займется разработкой вирусных векторов для препарата, которые позволят преодолеть барьеры, связанные с введением генетического материала в клетке.