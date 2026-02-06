Биолог назвал паразита, который может продлить жизнь человеку

Различные патогены могут влиять на продолжительность жизни человека. Так, например, ученые исследуют круглого червя Acanthocheilonema viteae, белки которого потенциально могут быть использованы для увеличения продолжительности жизни, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

«Инфекционные болезни — одни из сильнейших факторов эволюции; гены, которые взаимодействуют с вирусными белками, эволюционируют в 3–6 раз быстрее, чем прочие гены в геноме. Вирусы меняются очень быстро, заставляя нашу иммунную систему, рецепторы и другие факторы, вовлеченные в репликацию, эволюционировать с бешеной скоростью. Естественно, гены, которые эволюция отбирала для противодействия инфекциям, могут отвечать и за другие физиологические свойства, в том числе полезные, такие как устойчивость к нейродегенерации», — рассказал ученый.

При этом на вопрос о том, можно ли продлить жизнь человека при помощи патогенов, ученый отвечает утвердительно.

«Существуют паразиты, подавляющие воспалительные реакции вредные для пожилых людей (например круглый червь Acanthocheilonema viteae). Подавляя воспаление, паразит может снижать смертность и продлевать жизнь. Ученые исследуют белки этого червя, чтобы сделать потенциальное лекарство», — объяснил доктор.

Кроме того, ранее исследователи из Калифорнийского университета обнаружили у человека мутации, которые могли появиться из-за заражения гонореей и продлевают защиту пожилых людей от снижения когнитивных функций и деменции. Эти мутации могли увеличить продолжительность жизни людей. Однако Лидский подчеркивает, что люди эволюционировали к продолжительной жизни не только под влиянием гонореи.