В Новгороде нашли способ облегчить боли в области желчного пузыря

Ученые из НовГУ установили, что добавление остеопатии (метод мануального лечения) к стандартной терапии не просто снимает боль при дискинезии желчевыводящих путей, а комплексно воздействует на саму причину расстройства, особенно когда в его основе лежит хронический стресс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.

Гиперкинетическая дискинезия желчевыводящих путей — это функциональное расстройство: желчный пузырь сокращается слишком сильно и хаотично, вызывая спазм и боль, но при этом никаких камней или воспаления врачи не находят. Приступы боли в правом подреберье часто связаны с приемом пищи и могут сопровождаться тошнотой, метеоризмом и ощущением тяжести в желудке. В России проблема достаточно распространена и диагностируется примерно у каждого 5-6 пациента с жалобами на дискомфорт или боли в животе.

«Значимым компонентом клинической картины дискинезии желчевыводящих путей выступает психоэмоциональная сфера, проявляющаяся в виде повышенной тревожности, склонности к депрессивным состояниям и хронического стрессового напряжения, которые, усиливая активность симпатической нервной системы, способствуют усугублению висцеральной гиперчувствительности и формированию патологического цикла», — рассказала Ирина Егорова, заведующая кафедры восстановительной медицины и остеопатии НовГУ.

Стресс вызывает дисбаланс между отделами вегетативной нервной системы, что напрямую влияет на моторику внутренних органов, делая рецепторы желчных протоков гиперчувствительными. Медицина предлагает таким пациентам диету и препараты, снимающие спазм, но они часто не могут повлиять на неврологическую составляющую болезни.

«При этом у многих пациентов есть нарушения осанки. Это не просто совпадение: длительное неправильное положение спины может приводить к сдавлению нервов, которые управляют работой внутренних органов, включая желчевыводящую систему. Поэтому лечение, которое действует только на сам орган, часто дает временный эффект. Вот почему в последние годы растет интерес к остеопатии. Реабилитируя правильную биомеханику и снимая мышечное напряжение, остеопатия помогает восстановить нарушенную связь между нервной системой и внутренними органами, действуя на причину функционального расстройства», — пояснила Егорова.

Ученые провели исследование с участием 30 пациентов, которых разделили на две равные группы. Контрольная получала стандартную терапию: диету, спазмолитики, ферменты и диету. Основная группа, помимо такого же стандартного лечения, прошла курс из шести лечебных сеансов остеопатии за три месяца.

Результаты показали: в группе, где применяли остеопатию, функция желчного пузыря практически нормализовалась. Избыточно высокий коэффициент его опорожнения, характерный для гиперкинезии, снизился с 83 до 67 процентов, приблизившись к здоровой норме. В контрольной группе улучшения оказались скромнее — лишь до 77 процентов.

«Остеопатия предлагает принципиально иной механизм помощи по сравнению со стандартными схемами. Она повышает устойчивость нервной системы к стрессу и устраняет соматические дисфункции (например, в позвоночнике), которые изначально предрасполагают к нарушению моторики желчного пузыря. Это создает долговременный эффект, разрывая порочный круг: стресс – боль – новый стресс. Однако для внедрения этого подхода в широкую практику нужны дальнейшие, более масштабные исследования», — подчеркнула Ирина Анатольевна.

Сейчас ученые продолжают наблюдать пациентов,участвовавших в исследовании, и видят сохранение устойчивого результата.