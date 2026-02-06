Стало известно, как «Оземпик» влияет на работу сердца

Семаглутид — действующее вещество препаратов «Оземпик» и «Вегови» — способен значительно снизить риск инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистой смертности у людей с ожирением и уже диагностированными заболеваниями сердца, даже при отсутствии диабета. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в JAMA Cardiology.

Анализ показал, что длительное применение семаглутида у пациентов из группы высокого риска может предотвратить сотни тысяч тяжелых сердечно-сосудистых событий. Эффект связан не только со снижением массы тела, но и с комплексным влиянием препарата на обмен веществ, воспаление и состояние сосудов, что делает его перспективным инструментом профилактики осложнений.

Исследование основано на данных крупного клинического испытания SELECT и компьютерном моделировании долгосрочных исходов. Ученые учитывали не только продолжительность жизни, но и ее качество, что позволило более точно оценить реальную пользу терапии для пациентов с уже существующей сердечно-сосудистой патологией.

Авторы подчеркивают, что семаглутид и другие препараты этого класса могут сыграть важную роль в снижении тяжести сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, дальнейшие исследования и клиническая практика помогут определить, каким пациентам такая терапия принесет наибольшую пользу и как максимально эффективно интегрировать ее в стратегии профилактики.

Ранее стало известно, что «Оземпик» снижает риск переломов позвонков.