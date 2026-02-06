Распространенная бактерия оказалась связана с болезнью Альцгеймера

Распространенная бактерия Chlamydia pneumoniae, обычно вызывающая пневмонию и синуситы, может быть связана с когнитивным снижением и болезнью Альцгеймера, если она присутствует в сетчатке глаза. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Cedars-Sinai в США. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ранее Chlamydia pneumoniae уже находили в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Теперь исследователи впервые показали, что бактерия в повышенных количествах обнаруживается и в сетчатке — ткани на задней поверхности глаза, отвечающей за формирование зрительных сигналов. Причем ее концентрация оказалась выше у людей с подтвержденным диагнозом Альцгеймера и коррелировала с тяжестью когнитивных нарушений.

«Глаз можно рассматривать как «зеркало» мозга. Наше исследование показывает, что бактериальная инфекция сетчатки и хроническое воспаление могут отражать патологические процессы в мозге и предсказывать статус заболевания», — отметила нейробиолог Майя Короньо-Хамауи из Cedars-Sinai.

На первом этапе ученые проанализировали образцы тканей глаза и мозга 104 человек после смерти. Среди них были пациенты с болезнью Альцгеймера, с умеренными когнитивными нарушениями и без признаков деменции. Наличие C. pneumoniae в сетчатке и мозге четко ассоциировалось с диагнозом Альцгеймера, тогда как у людей с умеренными нарушениями эта связь была выражена слабее.

Также выяснилось, что у носителей варианта гена APOE, повышающего риск болезни Альцгеймера, уровень бактерии в тканях был выше. Это указывает на возможное взаимодействие между генетической предрасположенностью и инфекционным фактором.

Далее команда провела эксперименты на культурах нейронов и животных моделях. Они показали, что заражение Chlamydia pneumoniae усиливает воспаление, ускоряет гибель нервных клеток и ухудшает когнитивные функции. Кроме того, инфекция была связана с увеличением количества бета-амилоида — белка, образующего характерные для Альцгеймера токсичные бляшки в мозге.

Авторы подчеркнули, что открытие указывает на потенциально новое направление для диагностики и терапии. Если связь инфекции, воспаления и нейродегенерации подтвердится, сетчатка глаза может стать удобной неинвазивной «площадкой» для выявления риска деменции на ранних стадиях.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы уточнить механизмы влияния бактерии и оценить, может ли борьба с хроническими инфекциями замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний.